Очаква ни слънчева и топла неделя

В неделя, 10 май, в Хасковска област се очаква предимно топло и слънчево време в първата половина на деня. В следобедните часове има вероятност за слаб дъжд или разкъсана облачност, като преваляванията са възможни предимно в края на деня.

Очакваните максимални температури са около 23°C – 25°C, а минималните сутринта ще са около 12°C – 15°C. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад.

Като цяло, денят ще бъде подходящ за разходки.

В началото на новата седмица ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, прогнозират метеоролозите.