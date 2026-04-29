Година след едно от най-жестоките престъпления в новата история на Хасково, съдебният процес за смъртта на 18-годишната Магдалена Русева се очаква да започне в Окръжния съд в града. На 30 април 2026 г. от 10:00 часа в зала №1 ще се проведе разпоредително заседание срещу обвиняемия Иван Костов, който ще трябва да отговаря за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин.

Трагедията, която се разигра на 26 април миналата година, остави дълбока следа в общественото съзнание, след като младото момиче бе открито мъртво в бидон в изоставена къща в града.

Припомняме, че случаят потресе цялата страна заради безпрецедентната агресия и липсата на ясен мотив за отнемането на един млад живот в самото му начало. Разследването разкри смразяващи детайли за последните мигове на Маги, която е станала жертва на жестоко насилие, довело до нейната мъчителна смърт. Установено е, че Иван е удушил девойката с връв в дома на дядо си на улица „Тимок“, но в продължение на четири дни е крил за тежкото престъпление. Трупът ѝ бе изнесен в бидон, който бе захвърлен във вече разрушената къща на улица „Амур“, намираща се на около 600 метра от мястото на зверството.

По време на престъплението Иван Костов е бил на 17 години, но според внесения от Окръжна прокуратура – Хасково обвинителен акт, макар и непълнолетен, той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. В рамките на предстоящото заседание съдът ще обсъди въпросите по чл. 248 от НПК, включително дали са допуснати процесуални нарушения и дали делото може да продължи по същество.

Близките на жертвата и гражданите на Хасково настояват за справедлив процес и най-тежкото възможно наказание, което законът предвижда за подобно деяние, въпреки редуцираната отговорност поради непълнолетието на извършителя към момента на акта.