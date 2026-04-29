От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Какавиди на тропически пеперуди заловиха на „Капитан Андреево“

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия
    530 какавиди на екзотични пеперуди откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на автобус, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“. 
    Преди дни на пункта пристига автобус с българска регистрация, управляван от турски гражданин. В автобуса пътували 14 пътници и втори шофьор от България за Турция.  За превозното средство е постъпило искане от ГД „Гранична полиция“ за извършване на щателна митническа проверка.
    В хода на контролните действия митническите служители откриват на предпоследната седалка в пътническия салон кашон, съдържащ полиетиленова чанта с 530 какавиди на пеперуди. 
    Според личните обяснения на водача пратката му е предадена, за да я пренесе до Истанбул. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за превозване на стока през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи. 
    Веднага след установяването на контрабандата какавидите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където има подходящи условия за тяхното излюпване и отглеждане.
    Според първоначалната справка от специалистите на природонаучния музей какавидите са на тропически пеперуди, които са търсени екземпляри за декорация и колекции поради ярките си цветове и големи размери. 
     
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – STENLI - VLAST / СТЕНЛИ - Власт

    Случаен виц

    Година след жестоката смърт на Маги: Иван Костов застава пред Окръжен съд – Хасково

    Трябва да си умен, за да правиш добро, глупаците не са способни на това. - Мадам дьо Помпадур

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Дроб сарма
    Дроб сарма

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.