Иззеха над 1,5 тона пилешко месо без документи от пътнически бус

Над 1,5 тона пилешко месо иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

В пътнически микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1 570 кг пилешко месо без необходимите документи. Стоката е била опакована в над 80 картонени кашона, всеки средно с около 18 кг месо, завито с найлон. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.