От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Иззеха над 1,5 тона пилешко месо без документи от пътнически бус

Над 1,5 тона пилешко месо иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

В пътнически микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1 570 кг пилешко месо без необходимите документи. Стоката е била опакована в над 80 картонени кашона, всеки средно с около 18 кг месо, завито с найлон. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени. 

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ZAZ - Mon sourire

Случаен виц

Модерна STEM среда отваря нови хоризонти пред учениците от ПГТ „Александър Паскалев“ в Хасково

В днешния ден главната политическа задача не е в това да се даде на човек свобода, а в това да се удовлетворят неговите потребности. Уистън Хю Одън

Последни обяви

Случайна рецепта

Доматена крем супа с маслини
Доматена крем супа с маслини

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.