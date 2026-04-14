Загинал и ранен при две катастрофи за ден в Хасковска област

Мъж загина, а друг е ранен при две катастрофи в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Инцидентът със загинал водач е станал в 8: 30 часа на 12-ти на кръстовището на улиците „Княз Борис“ и „Освобождение“ в Свиленград. 74-годишният мъж от Харманли е управлявал „Фолксваген“. При движението колата е излязла вляво и се е ударила в пътен знак. Пристигналите на мястото медици са констатирали смъртта на водача. Трупът е откаран за аутопсия по образуваното досъдебно производство.

Другият пътен инцидент е осъществен същия ден на АМ „Марица“. Около 23 часа при км. 45 в посока Свиленград се е движил „Фолксваген“, шофиран от 23-годишен хасковлия. Младият мъж е загубил управлението и се е ударил вдясно в мантинела. От удара е пострадал возещият се на предната седалка пътник на 36 г. от областния град, който е прегледан и освободен за домашно лечение. Съставен е акт на шофьора.