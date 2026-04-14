От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Загинал и ранен при две катастрофи за ден в Хасковска област

Мъж загина, а друг е ранен при две катастрофи в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Инцидентът със загинал водач е станал в 8: 30 часа на 12-ти на кръстовището на улиците „Княз Борис“ и „Освобождение“ в Свиленград. 74-годишният мъж от Харманли е управлявал „Фолксваген“. При движението колата е излязла вляво и се е ударила в пътен знак. Пристигналите на мястото медици са констатирали смъртта на водача. Трупът е откаран за аутопсия по образуваното досъдебно производство.

Другият пътен инцидент е осъществен същия ден на АМ „Марица“. Около 23 часа при км. 45 в посока Свиленград се е движил „Фолксваген“, шофиран от 23-годишен хасковлия. Младият мъж е загубил управлението и се е ударил вдясно в мантинела. От удара е пострадал возещият се на предната седалка пътник на 36 г. от областния град, който е прегледан и освободен за домашно лечение. Съставен е акт на шофьора.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Новини 30 08 2022
Новини 30 08 2022
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Петима са задържани с наркотици през почивните дни в Хасковско
Петима са задържани с наркотици през почивните дни в Хасковско
преди 1 час
Задържаха трима нарушители – пиян, дрогиран и без книжка в региона
Задържаха трима нарушители – пиян, дрогиран и без книжка в региона
преди 1 час
Задържаха хасковлия за кражба на телефон от 14-годишен
Задържаха хасковлия за кражба на телефон от 14-годишен
преди 1 час
Засякоха фалшива банкнота от 50 евро
Засякоха фалшива банкнота от 50 евро
преди 1 час
История на дивана – от Древен Египет до днешния хол 
История на дивана – от Древен Египет до днешния хол 
преди 2 часа
Рая Чобанова от „Виолена“ с бронзов медал от международно състезание в Словакия
Рая Чобанова от „Виолена“ с бронзов медал от международно състезание в Словакия
преди 2 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ZAZ - Mon sourire

Случаен виц

История на дивана – от Древен Египет до днешния хол 
Задържаха хасковлия за кражба на телефон от 14-годишен

Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо. - Демокрит

Последни обяви

Случайна рецепта

Новогодишна питка с късмети
Новогодишна питка с късмети

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.