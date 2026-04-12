Христос Воскресе! Честит Великден!

    Десетки хасковлии се стекоха в храма “Св. архангели Михаил и Гавраил” в нощта срещу Великден-най-големия празник в християнския свят.

    Свещениците – отец Никола и отец Златко, излязоха с благодатния огън.

    Точно в полунощ вярващите напълниха двора на храма със запалени свещи в ръце, които пазеха да не загаснат, като израз на светлината на вярата.

    Литийното шествие обиколи църквата три пъти, като спира пред затворените врати на църквата, символизиращи гроба на Христос, който се отваря, за да възвести Възкресението, пречистването и победата над смъртта.

    След ритуала всички се поздравиха с “Христос воскресе!” и „Воистину воскресе”.

    Вярващите не бива да се притесняват, ако по време на обикалянето свещта им е изгаснала. Противно на всеобщо разпространените суеверия това не означава, че този, който я държи е много грешен. От друга страна, ако са успели да запазят горяща свещта и я занесат до дома си, това ще донесе здраве на цялото семейство.

    Имен ден на Великден празнуват Велико, Величко, Велика, Величка, Велин, Велина, Велко, Велка.

    Преди Великден: Раздадоха 1 000 пакета на хора в нужда
    преди 12 часа
    Преди Великден: Раздадоха 1 000 пакета на хора в нужда
    преди 12 часа
    Пореден базар спасява църквата в село Мандра
    преди 13 часа
    Пореден базар спасява църквата в село Мандра
    преди 13 часа
    Пазарът на труда търси 50 монтажници
    преди 15 часа
    Пазарът на труда търси 50 монтажници
    преди 15 часа
    Денис Семерджиев със злато на Националната купа
    преди 16 часа
    Денис Семерджиев със злато на Националната купа
    преди 16 часа
    Хасково отново избира качеството: Дизайнерският козунак на „Витя органик" е абсолютен фаворит за Великден
    преди 17 часа
    Хасково отново избира качеството: Дизайнерският козунак на „Витя органик“ е абсолютен фаворит за Великден
    преди 17 часа
    Облачно и до 12 градуса в Хасково днес
    преди 17 часа
    Облачно и до 12 градуса в Хасково днес
    преди 17 часа

