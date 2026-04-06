Загинал и четирима ранени при три катастрофи в Хасковска област

Един е загинал, а четирима души са ранени при три катастрофи в Хасковска област през последните три дни, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Турски водач е бил ударен от свой сънародник и е починал след катастрофа на АМ „Марица“. На 3-ти в 18 часа на км.58 в посока Харманли е възникнало произшествие с товарно „Волво“ с полуремарке, шофирано от 36-годишен от Турция. Той е навлязъл в аварийната лента за движение и е блъснал спрялото там „БМВ“ с водач 29-годишен турски гражданин, излязъл извън колата. Пострадалият е починал в линейката по време на транспортиране към МБАЛ Хасково. Униформените полицаи са установили, че пътници в леката кола са двама непълнолетни – на 17 г. и 9 г., които са настанени в болницата без опасност за живота. Водачът на товарната кола е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Същия ден в Хасково също съобщават за пътен инцидент. В 19:30 часа по булевард „Освобождение“ на пресечката с улица „Славянска“ се е движил 33-годишен с „Тойота“. За да не се удари в намаляващ скоростта и спиращ пред него лек автомобил „Субаро“ е навлязъл в насрещната лента, където се е ударил в движещ се срещу него лек автомобил „БМВ“ с водач хасковлия на 28 г., след което е ударил и „Субаро“-то, шофирано от 71-годишен. От удара е пострадал водачът на „БМВ“-то, който е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите на водачите са отрицателни. Съставени са актове.

Пътник в автомобил е пострадал вчера в произшествие по пътя в посока за село Караманци. В 19 часа по третокласния път се е движило „Ауди“, шофирано от 18-годишен от Кърджали. На десен завой младият водач е загубил контрол над управлението, излязъл е вляво извън платното и се е ударил в дърво. В инцидента е пострадал возещият се в колата негов връстник и съгражданин, който е прегледан и освободен за лечение в дома си. Съставен е акт.

Източник: Haskovo.NET

Още новини от Хасково

преди 12 минути
преди 24 минути
преди 55 минути
преди 59 минути
преди 3 часа
преди 15 часа

