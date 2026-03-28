Рекордните над 1200 танцьори се включиха във фестивала „Хайдушка софра“ в Хасково

Рекорден брой – над 1200 участници се включиха във фестивала за хорà и танци „Хайдушка софра“. Инициативата се провежда в Хасково за тринадесета поредна година. Целта е да се запази българския автентичен фоклор, като се представят хорà от всички етнографски области.

Д-р Надя Друмева е сред стотиците любители танцьори, които пристигнаха в Хасково, за да се включат във феста. Тя е общопрактикуващ лекар с голяма пациентска листа в град Бяла. „Ежедневието ми е много натоварено и аз имам много хобита. Свиря и на гайда и това е много разтоварващо. Това е животът, това е ритъма в сърцето. Всеки българин трябва да го носи и да релаксира в свободното време“, разказа д-р Друмева

Лекарят е част от клуб „Жарава“ в Бяла, а на феста в Хасково се представи с носия на над век. „Тази носия е на моята баба, която е родена през 1912 година. Ризата и престилката са нейни. Това е Беленска харцойска носия, характерна само за нашия край. Пищималът е много характерен, той си е само за нашия край. Накитите, пафтите също са автентични, характерни само за нашия край“, разказа с любов жената, която колекционира народни носии.

53 клуба от цялата страна се събраха на площад „Свобода“, за да преминат в шествие до зала „Дружба“, където се провежда и фестивалната програма. Всяка година броят на участниците се увеличава. Повечето от тях са любители, които имат други професии.

„Този фестивал налага това правило – да знаят какво танцуват, да го предават на хората и да го предават на младото поколение. Може би това го прави привлекателна дестинация за любителските клубове, а в последните години винаги е топ 3 по присъствие“, обясни организаторът на събитието Мишо Кадиев. Той е ръководител на клуб „Фъртуните на Мишо“

По традиция фестивалът бе открит с акапелно изпълнение на химна на България. Първото хоро изигра клубът домакин, а танцьорите бяха облечени с различни носии, за да покажат многообразието на българския фолклор. На сцената в Хасково можеха да се видят както известни на всеки народни хорà и танци, така и по-малко познати.

Фестивалната програма започна с най-малките танцьори и ще продължи през целия ден. Инициативата има за цел да запази автентичния български народен танц и няма състезателен характер.