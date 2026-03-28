Елитът на авиомоделизма в България се събра на летище „Узунджово“

    Сезонът по авиомоделизъм стартира с национален събор край Хасково. Двудневното събитие за любители на радиоуправляеми модели се провежда на летище „Узунджово“. 

    Над 50 пилоти се събраха днес и показаха своите модели, както и умения за управлението им. 

    Има представители на клубове от Пловдив, София, Варна, Бургас, Габрово, Добрич, Монтана и разбира се от Хасково. Основен организатор на събитието в Авио клуб „Хасково“ със секретар Живко Матев. Подкрепа оказват община Хасково и Авио клуб „Казанлък“.

    Класовете, в които днес има демонстрации, са електропланери, хеликоптери, моторни модели и различни любителски модели. 

    Съборът продължава през целия ден. Демонстрации на летището ще има и утре. Входът за зрители е свободен. 

    Източник: Haskovo.NET

    СТЕМ център откриха в училището в Минерални бани
