Елитът на авиомоделизма в България се събра на летище „Узунджово“

Сезонът по авиомоделизъм стартира с национален събор край Хасково. Двудневното събитие за любители на радиоуправляеми модели се провежда на летище „Узунджово“.

Над 50 пилоти се събраха днес и показаха своите модели, както и умения за управлението им.

Има представители на клубове от Пловдив, София, Варна, Бургас, Габрово, Добрич, Монтана и разбира се от Хасково. Основен организатор на събитието в Авио клуб „Хасково“ със секретар Живко Матев. Подкрепа оказват община Хасково и Авио клуб „Казанлък“.

Класовете, в които днес има демонстрации, са електропланери, хеликоптери, моторни модели и различни любителски модели.

Съборът продължава през целия ден. Демонстрации на летището ще има и утре. Входът за зрители е свободен.