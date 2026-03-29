От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

780 нови паравана ще пазят честността на вота в Хасковска област

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    До момента гласуването на избори с хартиена бюлетина ставаше в специални тъмни стаички, които не бяха еднакви във всички изборни помещения. След настояване от Централната избирателна комисия бе решено гласуването с хартиени бюлетини вече да бъде зад стандартизирани паравани, които ще са еднакви във всички секции в страната.

    „Имаме мостра, която отговаря напълно на техническите изисквания, които са спуснати. Трябва да е П-образна форма, от три елемента, които позволяват изключителен лесен монтаж и демонтаж. Има изисквания, които касаят цвета – бял, както и материята, от която е изработен, трябва да е непрозрачен, за да не позволява видимост“, каза заместник областният управител Хасан Бекир.

    Параванът ще бъде поставен на маса, а избирателите ще гласуват седнали. Идеята е чрез премахването на тъмната стаичка, да се ограничат възможностите за някакво опорочаване на вота: „През годините тъмната стаичка позволяваше доста порочни техники, ако така мога да кажа – практики от рода на „индианска нишка“, да се снима бюлетината, за да се докаже за кого е гласувал. Когато някой седне на масата и гласува зад паравана, вотът остава таен, но избирателната комисия може да установи, ако се случва нещо непозволено“, обясни Бекир.

    От Областна администрация – Хасково вече са извървели процедурата за директно възлагане на изработката на параваните. Кандидатите за поръчката са били няколко, като комисия е избрала най-добрата оферта.

    „В рамките на една седмица успяхме да организираме абсолютно всичко. Получихме 5 оферти – не само от фирми от Хасково, но и от цялата страна. От тези 5 оферти сме избрали тази, която е с най-ниска цена, най-бърз срок за изработка и единствената фирма, която предостави мостра“, обясни заместник-губернаторът.

    Към момента за област Хасково са заявени 710 паравана. Има резерв от 10% и от областна администрация са поръчали 780 прегради. Те ще бъдат готови до 2 април.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Две села в област Хасково избират кмет
    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    преди 2 часа
    преди 4 часа
    преди 14 часа
    преди 16 часа
    преди 17 часа
    преди 17 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Молец - Ти ли си?

    Случаен виц

    Почетоха Свети Харалампий в едноименния храм в кв. „Болярово“
    Спипаха трима пияни шофьори през уикенда, друг кара дрогиран

    Най-щастлив човек е този, който подарява щастие на най-голям брой хора. - Дени Дидро

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Плодов рачел
    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини