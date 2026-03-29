780 нови паравана ще пазят честността на вота в Хасковска област

До момента гласуването на избори с хартиена бюлетина ставаше в специални тъмни стаички, които не бяха еднакви във всички изборни помещения. След настояване от Централната избирателна комисия бе решено гласуването с хартиени бюлетини вече да бъде зад стандартизирани паравани, които ще са еднакви във всички секции в страната.

„Имаме мостра, която отговаря напълно на техническите изисквания, които са спуснати. Трябва да е П-образна форма, от три елемента, които позволяват изключителен лесен монтаж и демонтаж. Има изисквания, които касаят цвета – бял, както и материята, от която е изработен, трябва да е непрозрачен, за да не позволява видимост“, каза заместник областният управител Хасан Бекир.

Параванът ще бъде поставен на маса, а избирателите ще гласуват седнали. Идеята е чрез премахването на тъмната стаичка, да се ограничат възможностите за някакво опорочаване на вота: „През годините тъмната стаичка позволяваше доста порочни техники, ако така мога да кажа – практики от рода на „индианска нишка“, да се снима бюлетината, за да се докаже за кого е гласувал. Когато някой седне на масата и гласува зад паравана, вотът остава таен, но избирателната комисия може да установи, ако се случва нещо непозволено“, обясни Бекир.

От Областна администрация – Хасково вече са извървели процедурата за директно възлагане на изработката на параваните. Кандидатите за поръчката са били няколко, като комисия е избрала най-добрата оферта.

„В рамките на една седмица успяхме да организираме абсолютно всичко. Получихме 5 оферти – не само от фирми от Хасково, но и от цялата страна. От тези 5 оферти сме избрали тази, която е с най-ниска цена, най-бърз срок за изработка и единствената фирма, която предостави мостра“, обясни заместник-губернаторът.

Към момента за област Хасково са заявени 710 паравана. Има резерв от 10% и от областна администрация са поръчали 780 прегради. Те ще бъдат готови до 2 април.