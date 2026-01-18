Студена неделя ни очаква

Студено ще бъде и във втория ден от почивните дни. На територията на Хасковска област днес температурата ще бъде предимно под нулата и около нея.

Според синоптиците в сутрешните часове ще бъде мини 4 градуса, затова се обличайте добре, ако излизате навън. Днес ще бъде облачно, така че не можете са разчитате много и на слънчевите лъчи.

Максималните температури ще са в следобедните часове, за когато е сочено че ще се стигне до 0 градуса.

Вечерта отново ще се стигне до минус 4 градуса. Вероятността са валежи е 6%.