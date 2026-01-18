От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

-4 °C

Празнуваме Атанасовден

На 18 януари църквата чества Атанасовден. Почитаме свети Атанасий Велики. Светецът е патриарх на Александрия и виден противник на арианството. 

Роден е бил през 295 г. На 23-годишна възраст той е ръкоположен за дякон и участва в Никейския Вселенски събор, където успява да наложи учението си за Светата Троица над това на Арий. 

5 години след това той става епископ. Бори де с арианите, но многократно става жертва на техните интриги. Умира на 2 май 373 г., която дата също му е посветена под името Летен Атанасовден.

В народните вярвания е прието, че от този ден зимата започва да си отива. Както Атанасовден, така и Антоновден, се почитат като патронни празници на ковачи, железари, ножари и налбанти. 

Имен ден днес местват Атанас, Атанаска, Ася, Наско, Нася, Настя и производни. 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

С 13 самолета извършват ваксинация против бяс по мършояди
С 13 самолета извършват ваксинация против бяс по мършояди
преди 23 минути
Йоан Радев отново е републикански шампион
Йоан Радев отново е републикански шампион
преди 1 час
Община Минерални бани ще кандидатства за средства за благоустрояване на водопровод и улици
Община Минерални бани ще кандидатства за средства за благоустрояване на водопровод и улици
преди 1 час
Студена неделя ни очаква
Студена неделя ни очаква
преди 1 час
Димитровград“ победи „Хасково“ в контролна среща
Димитровград“ победи „Хасково“ в контролна среща
преди 17 часа
Пожарникари на крак заради сигнал за задимяване в централна сграда
Пожарникари на крак заради сигнал за задимяване в централна сграда
преди 21 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Daniel Verstappen & Nina Nikolina - RAYNA

Случаен виц

Студена неделя ни очаква
Йоан Радев отново е републикански шампион

Ако не станем граждани никой не ни е виновен че сме крепостни селяни. -Кошлуков

Последни обяви

Случайна рецепта

Kорнишони без варене
Kорнишони без варене

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини