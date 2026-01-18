Празнуваме Атанасовден

На 18 януари църквата чества Атанасовден. Почитаме свети Атанасий Велики. Светецът е патриарх на Александрия и виден противник на арианството.

Роден е бил през 295 г. На 23-годишна възраст той е ръкоположен за дякон и участва в Никейския Вселенски събор, където успява да наложи учението си за Светата Троица над това на Арий.

5 години след това той става епископ. Бори де с арианите, но многократно става жертва на техните интриги. Умира на 2 май 373 г., която дата също му е посветена под името Летен Атанасовден.

В народните вярвания е прието, че от този ден зимата започва да си отива. Както Атанасовден, така и Антоновден, се почитат като патронни празници на ковачи, железари, ножари и налбанти.

Имен ден днес местват Атанас, Атанаска, Ася, Наско, Нася, Настя и производни.