Слънчева, но студена събота ни очаква

Студен първи ден от уикенда очаква жители и гости на Хасково и областта. Според синоптиците минималните температури през денонощието ще са 4 градуса под нулата. Най-студено ще е около 08:00 часа. Почти през целия ден температурите ще са отрицателни. Малко над нулата ще бъде в следобедните часове, но вечерта отново ще е около минус 2 градуса. 

И все пак през целия ден на територията на областта ще бъде слънчево. 

Вятърът ще бъде слаб, но си е зима, така че не забравяйте са се облечете добре. 

Няма данни за опасни явления. 

Източник: Haskovo.NET

