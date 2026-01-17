Слънчева, но студена събота ни очаква

Студен първи ден от уикенда очаква жители и гости на Хасково и областта. Според синоптиците минималните температури през денонощието ще са 4 градуса под нулата. Най-студено ще е около 08:00 часа. Почти през целия ден температурите ще са отрицателни. Малко над нулата ще бъде в следобедните часове, но вечерта отново ще е около минус 2 градуса.

И все пак през целия ден на територията на областта ще бъде слънчево.

Вятърът ще бъде слаб, но си е зима, така че не забравяйте са се облечете добре.

Няма данни за опасни явления.