Ремонтират моста над р. Марица на магистралата, движението ще е в една платно

Във връзка с извършването на ремонти дейности по подмяна на компрометирана дилатационна фуга на мостово съоръжение над р. Марица при км 68+447 на автомагистрала „Марица“ се въвежда временна организация на безопасност на движението, съобщават от Областната администрация.

Движението в участъка от км 65+950 до 71+470 ще се извършва двупосочно в дясното платно в посока ГКПП „Капитан Андреево“. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч с цел осигуряване на безопасността на движение. Срокът за изпълнение е до 30.12.2025г.