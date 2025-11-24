От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Ремонтират моста над р. Марица на магистралата, движението ще е в една платно

Във връзка с извършването на ремонти дейности по подмяна на компрометирана дилатационна фуга на мостово съоръжение над р. Марица при км 68+447 на автомагистрала „Марица“ се въвежда временна организация на безопасност на движението, съобщават от Областната администрация.

Движението в участъка от км 65+950 до 71+470 ще се извършва двупосочно в дясното платно в посока ГКПП „Капитан Андреево“. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч  с цел осигуряване на безопасността на движение. Срокът за изпълнение е до 30.12.2025г.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Започна ремонта на първата общинска сграда за да стане "енергийно автономна"
Започна ремонта на първата общинска сграда за да стане "енергийно автономна"
Започва ремонт на общежитието за социално слаби в Димитровград, което горя вчера
Започва ремонт на общежитието за социално слаби в Димитровград, което горя вчера
Улица „Острица" : За какъв ремонт ще стигнат парите ,които има общината? Хората :" Не вярваме на никой,не желаем да ни използват за политика"!
Улица „Острица" : За какъв ремонт ще стигнат парите ,които има общината? Хората :" Не вярваме на никой,не желаем да ни използват за политика"!
Некачествен ремонт или... как си оставиха ръцете на ул. "Беклийца"
Некачествен ремонт или... как си оставиха ръцете на ул. "Беклийца"
Ремонтират усилено пътя Средногорци-Рудозем
Ремонтират усилено пътя Средногорци-Рудозем
Ще ремонтират Планетариума и пешеходната зона
Ще ремонтират Планетариума и пешеходната зона
Започна ремонтът на хасковското отделение по хемодиализа
Започна ремонтът на хасковското отделение по хемодиализа
Ремонтират сцената на ОНЧ "Заря- 1858"
Ремонтират сцената на ОНЧ "Заря- 1858"
Ремонтират околоблоковите пространства в хасковския квартал "Куба"
Ремонтират околоблоковите пространства в хасковския квартал "Куба"

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Експерти ще разговарят с жители на 16 населени места в Хасковско за насилието над жени
Експерти ще разговарят с жители на 16 населени места в Хасковско за насилието над жени
преди 31 минути
„Мега Спорт“ извоюваха три сребърни медала от престижен турнир в Пловдив
„Мега Спорт“ извоюваха три сребърни медала от престижен турнир в Пловдив
преди 1 час
Децата на Хасково рисуват в духа на Димитър Иванов – Лицо
Децата на Хасково рисуват в духа на Димитър Иванов – Лицо
преди 1 час
Камбанарията до Богородица грейва в оранжево като съпричаност в борбата срещу насилието над жени
Камбанарията до Богородица грейва в оранжево като съпричаност в борбата срещу насилието над жени
преди 1 час
Хасковлийка открадна телефон, държала дрога в себе си
Хасковлийка открадна телефон, държала дрога в себе си
преди 4 часа
Коледният дух вече е в Хасково, украсяват елхата пред Бизнесцентъра
Коледният дух вече е в Хасково, украсяват елхата пред Бизнесцентъра
преди 4 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Adele & Sting – We Don’t Talk About It

Случаен виц

Експерти ще разговарят с жители на 16 населени места в Хасковско за насилието над жени

Политиката е втората най-стара професия. Мисля, че е твърде близка до първата. - Роналд Рейгън

Последни обяви

Случайна рецепта

Сладкиш с френско грозде
Сладкиш с френско грозде

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини