МВР-Хасково: Арестите в „Пътна полиция“ са след няколкомесечно наблюдение

ГДНП-София, Дирекция „Вътрешна сигурност“ и ОДМВР Хасково извършват проверка в КАТ „Пътна полиция“-Хасково, информираха от полицията. Действията по разследването са под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково.

Наблюдението над недобросъвестните служители е стартирало преди няколко месеца в Областната дирекция на МВР.

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения. Проверките са започнали тази сутрин, има задържани лица за неправомерни действия във връзка с регистрацията на МПС. Процесуално-следствените действия продължават и към момента, уточниха от МВР-Хасково към 13:30 часа.