Арести в „Пътна полиция“ в Хасково заради корупция

Специализирана акция е проведена в сектор „Пътна полиция“ в Хасково. По първоначална информация операцията е проведена съвместно от служители на Областната дирекция на МВР и Вътрешна сигурност.

На този етап разследващите не дават официална информация. Според запознати, става въпрос за корупция при регистрацията на леки и товарни автомобили, като са арестувани няколко души. Сред тях са посредник и техник, който е отговарял за регистрацията на колите в Контролно-техническия пункт.

Не е тайна не само за жителите на област Хасково, но и за гражданите на България, че в сектор „Пътна полиция“ в цялата страна“ има корупция при регистрацията на автомобили.

Коментар по темата направи комисар Тенчо Тенев от Димитровград – дългогодишен началник на КАТ-София и бивш служител на КАТ-Хасково, където се е занимавал с регистрация и пререгистрация на автомобили. Според него проблемното звено са механиците, работещи в каналите, които получават по-малко пари – с около половин заплата по-малко от тези на другите служители. По думите в случая става дума за цяла схема, която действа в цялата страна, не само в Хасково. Самият той е уволнил не малко служители, заради нарушения. Той смята, че тази неправомерни дейности могат да бъдат пресечени с поставяне на боди камери и навлизане на изкуствен интелект в системата на „Пътна полиция“.