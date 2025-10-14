От х:

Арести в „Пътна полиция“ в Хасково заради корупция

    Специализирана акция е проведена в сектор „Пътна полиция“ в Хасково. По първоначална информация операцията е проведена съвместно от служители на Областната дирекция на МВР и Вътрешна сигурност.

    На този етап разследващите не дават официална информация. Според запознати, става въпрос за корупция при регистрацията на леки и товарни автомобили, като са арестувани няколко души. Сред тях са посредник и техник, който е отговарял за регистрацията на колите в Контролно-техническия пункт.

    Не е тайна не само за жителите на област Хасково, но и за гражданите на България, че в сектор „Пътна полиция“ в цялата страна“ има корупция при регистрацията на автомобили.

    Коментар по темата направи комисар Тенчо Тенев от Димитровград – дългогодишен началник на КАТ-София и бивш служител на КАТ-Хасково, където се е занимавал с регистрация и пререгистрация на автомобили. Според него проблемното звено са механиците, работещи в каналите, които получават по-малко пари – с около половин заплата по-малко от тези на другите служители. По думите в случая става дума за цяла схема, която действа в цялата страна, не само в Хасково. Самият той е уволнил не малко служители, заради нарушения. Той смята, че тази неправомерни дейности могат да бъдат пресечени с поставяне на боди камери и навлизане на изкуствен интелект в системата на „Пътна полиция“.

    Коментари в сайта (3)

    • 1
      Лу
      Лудият Макс
      19 -1
      13:15, 14 окт 2025
      За статията сте намерили най големия далавераджия от сектор КАТ Брус Уилис от с.Странско да коментира!!! Същите номера ги въртене като бе катаджия с тази разлика че бе гербаджия а после от ПП и лявата ръка на имотният крал Бойко Рашков.
      Отговор
    • 2
      Ва
      Ваню
      12 0
      13:21, 14 окт 2025
      Добре , че регистрирах нисанчето ! Сегаааа , сложна стана пак . Ще връщаме капитанчето дето дялка сега дъски за стинки. Посредника само не разбрахме между кой е посредничел ? Трябва да се обясни , аз съм лично заинтересован , дрямах цял ден в КАТ а другите пачи само им подават пликчета с готови документи.
      Отговор
    • 3
      Ян
      янко димитров
      7 0
      13:40, 14 окт 2025
      Бат Тенчо не го ли бяха хванали с незаконно оръжие?
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

