Хасковската болница е в Топ 10 по прилагане на тромболиза за лечение на инсулт

В България едва четирима от 100 пациенти получават съвременно лечение на инсулт чрез тромболиза. Терапията се прилага в 62 болници, но в голяма част от лечебните заведения това не е системно.

„Представлява метод на лечение с прилагане на медикамент интравенозно, с който да се разгради тромба, запушващ съда. Интравенозната тромболиза дава шанс на пациента да постигне частично или пълно възстановяване. Важно е, че тя може да се приложи до 4 часа и половина от началото на заболяването. Тя обаче не може да се приложи на всеки пациент“, обяснява неврологът д-р Йордан Кузев, който работи в хасковската болница.

Хасковската болница обаче е сред лидерите по прилагане на тромболиза у нас. Преди лечебното заведение се нареждат единствено болници в София, Пловдив и Бургас.

„За миналата година в хасковската болница сме извършили над 100 тромболизи. Не абсолютният брой е важен, а съотношението – на колко пациенти с инсулт е приложено това лечение. За миналата година това е около 15%. За Европейския съюз това е много. Смята се, че успеваемостта е добра, ако болницата постигне поне 10%", допълва лекарят.

Невролозите напомнят, че бързата реакция още при първи симптоми е изключително важна. Ако човекът има лицева асиметрия, слабост на ръка или крак и проблеми с говора е важно възможно най-бързо да се потърси лекарска помощ.

„Имали сме много млади пациенти. Един от нашите колеги навръх Нова година беше направил тромболиза на момче на 26-27 години. Много млад, а за щастие лечението бе успешно и той направи почти пълно възстановяване. За съжаление зачестяват инсултите в млада възраст. За съжаление българският пациент не обръща внимание на здравето си и не контролира рискови фактори“, твърди още д-р Кузев.

Най-рисковият фактор за инсулт е високото кръвно, но освен това влияние оказват застоелият начин на живот, липса на физическа активност, лошото хранене и тютюнопушене.