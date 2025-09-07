Ролс-Ройс Силвър от 1959 г. спечели голямата награда на Ретро парада в Хасково, 14-годишният Сава със специална награда

Неделната празнична програма в Хасково започна с изложение на ретро автомобили.

Над 100 возила се включиха в 19-тото издание на „Парад на ретро автомобили Хасково“ 2025.

За поредна година площад „Свобода“ посрещна такъв огромен брой красиви и перфектно реставрирани автомобили от миналото. До тях гордо позираха техните собственици, разказвайки за предизвикателствата, с които се сблъсква всеки любител на ретро автомобил.

Жители и гости на града с интерес разглеждаха лъскавите коли. За някои особено впечатление направи Волвото с палатка на покрива си, а други с носталгия се радваха на емблематичното колело „Балканче“.

В тазгодишното издание участва 14-годишният Сава Семизов от Хасково, който бе отличен със специалната награда за най-млад участник.

Друг наш съгражданин Петко Вълканов бе отличен като доайен на събитието със Citroen C21.

Специални награди бяха връчени на Николай Ненков с Фолксваген Т2 от Стара Загора и Илхан Байрям с Фолксваген сироко от Момчилград.

Кметът на Община Хасково, Станислав Дечев избра за свой фаворит зелено BMW Е28 от 1984 г. на Екатерина Драгиева от Хасково.

Ролс-Ройс Силвър от 1959 година, собственост на Райчо Илиев от Търговище спечели голямата награда на Ретро парад Хасково 2025. Журито категорично реши, че това е най-стойностният и най-класният автомобил на Ретро парад Хасково 2025 година.

Другите отличени са Спасимир Арсов с Мустанг от 1967 г. и Славейко Манджуков с BMW 2002 от 1974 г.

Наградата на публиката спечели Волво 144 от 1970 година на Митко Георгиев.

Организатори на събитието бяха Община Хасково и Ретро клуб „Тракия“, които се бяха погрижили да има сувенирни награди за публиката и много настроение с участието на рок група „Прима Виста“.