От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

32 °C

Ролс-Ройс Силвър от 1959 г. спечели голямата награда на Ретро парада в Хасково, 14-годишният Сава със специална награда

Изображение 1 от 30
Покажи в галерия

    Неделната празнична програма в Хасково започна с изложение на ретро автомобили.

    Над 100 возила се включиха в 19-тото издание на „Парад на ретро автомобили Хасково“ 2025.

    За поредна година площад „Свобода“ посрещна такъв огромен брой красиви и перфектно реставрирани автомобили от миналото. До тях гордо позираха техните собственици, разказвайки за предизвикателствата, с които се сблъсква всеки любител на ретро автомобил.

    Жители и гости на града с интерес разглеждаха лъскавите коли. За някои особено впечатление направи Волвото с палатка на покрива си, а други с носталгия се радваха на емблематичното колело „Балканче“.

    В тазгодишното издание участва 14-годишният Сава Семизов от Хасково, който бе отличен със специалната награда за най-млад участник.

    Друг наш съгражданин Петко Вълканов бе отличен като доайен на събитието със Citroen C21.

    Специални награди бяха връчени на Николай Ненков с Фолксваген Т2 от Стара Загора и Илхан Байрям с Фолксваген сироко от Момчилград.

    Кметът на Община Хасково, Станислав Дечев избра за свой фаворит зелено BMW Е28 от 1984 г. на Екатерина Драгиева от Хасково.

    Ролс-Ройс Силвър от 1959 година, собственост на Райчо Илиев от Търговище спечели голямата награда на Ретро парад Хасково 2025. Журито категорично реши, че това е най-стойностният и най-класният автомобил на Ретро парад Хасково 2025 година.

    Другите отличени са Спасимир Арсов с Мустанг от 1967 г. и Славейко Манджуков с BMW 2002 от 1974 г.

    Наградата на публиката спечели Волво 144 от 1970 година на Митко Георгиев.

    Организатори на събитието бяха Община Хасково и Ретро клуб „Тракия“, които се бяха погрижили да има сувенирни награди за публиката и много настроение с участието на рок група „Прима Виста“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Най-добрите картинг пилоти от България стартираха битката в Хасково
    Най-добрите картинг пилоти от България стартираха битката в Хасково
    преди 3 часа
    Угандиецът от Варна Исмаил Ссенанджи триумфира в 40-ото издание на кроса “Ванко Дяков”
    Угандиецът от Варна Исмаил Ссенанджи триумфира в 40-ото издание на кроса “Ванко Дяков”
    преди 4 часа
    83-годишен мъж пострада от забравен газов котлон
    83-годишен мъж пострада от забравен газов котлон
    преди 5 часа
    Над 80 свободни работни места в Хасково
    Над 80 свободни работни места в Хасково
    преди 6 часа
    Тандемът Саръбоюков/Карамфилов замина за световното в Токио
    Тандемът Саръбоюков/Карамфилов замина за световното в Токио
    преди 7 часа
    Повече облаци и малко слънце в неделя, но остава топло
    Повече облаци и малко слънце в неделя, но остава топло
    преди 11 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Шевиците – ключ към невидимия свят

    Случаен виц

    Най-добрите картинг пилоти от България стартираха битката в Хасково

    Свободен е онзи, който от нищо не се бои и не разчита на нищо. - Демокрит

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пуйка сарма
    Пуйка сарма

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини