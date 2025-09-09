От х:

Близо 7000 дка обхвана пожарът в Сакар планина

    На близо 7000 дка се разпростря пожарът, обхванал вчера района между селата Костур, Лисово и Младиново, съобщиха от МВР-Хасково. 

    В гасенето, което продължава и в момента, са включени 14 противопожарни екипа, служители на държавните горски стопанства и доброволци. На няколко места има все още активни огнища, които притесняват огнеборците, поради очакващото се днес затопляне на времето. 

    От Областна администрация съобщават, че на място са екипи на Държавните горски стопанства в Тополовград, Свиленград и Харманли. Днес в действията по овладяване на огъня ще се включат и 20 военнослужещи от военно формирование – Хасково.

    Вчера в гасенето се включи тежка верижна техника за правене на просеки, поради труднодостъпния терен.

    Няма опасност за хора и населени места. Частично бедствено положение в община Свиленград остава в сила. 

    Източник: Haskovo.NET

