20 онкоболни започнаха лечение с новия апарат в Хасково

Новият линеен ускорител в Лъчетерапевтичния комплекс в хасковския квартал „Болярово“ бе пуснат официално в експлоатация. Това стана днес на церемония по официално откриване, където тържествено бе прерязана лентата. На ритуала присъстваха новият директор на Онкоболницата д-р Иван Иванов, кметът на община Хасково Станислав Дечев, председателят на Общинския съвет Таня Захариева и заместник областният управител на Хасково Богдан Кирилов.

Ритуалът започна с тържествен водосвет за здраве, отслужен от отец Златко.

„Този апарат има възможност да прави много фино облъчване на малки зони, т. нар. радиохирургия. Не е операция, а хирургия по лъчев път. Ракът не е синоним на безнадеждност!“, заяви проф. Татяна Хаджиева – водещ специалист в областта на лъчелечението, дългогодишен национален консултант по лъчелечение и председател на Гилдията на лъчетерапевтите в България.

Д-р Иван Иванов съобщи, че 20 пациенти са започнали лечението си, което се провежда по здравна каса.

„Знаем, че тези заболявания са изключително тежки. За наша радост, все повече са лечими. Надявам се да имаме все повече и повече излекувани пациенти!“, каза кметът Станислав Дечев.

Припомняме, че новият апарат бе закупен с кредит от над 7 млн. лв., след решение на Общински съвет Хасково от август 2023 г.