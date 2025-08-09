Пуснаха издирвания за нелегалната фабрика Николай Перчемлиев срещу 8 хил. лв.

Николай Перчемлиев е с мярка парична гаранция в размер на 8 000 лева, определена от Районен съд-Свиленград. Той бе обявен за издирване покрай разкритата най-голяма нелегална фабрика за производство на цигари в България.

Новината за задържането му не бе официално оповестена. „Не се е предал при нас. Въпросите са за компетенцията на ГДБОП. Случаят е техен, защо не са го обявили, не мога да отговоря.”, това коментира пресаташето на МВР-Хасково.

Прокуратурата ще протестира мярката парична гаранция на Перчемлиев и ще настоява за задържането му под стража.

Той е бил в болница, а защитникът му е посочил на властите неговото местонахождение.

Другите двама, задържани за нелегалната фабрика, също бяха пуснати под парична гаранция от 6 000 лева. Това са Димитър и Росица Перчемлиеви, баща и съпруга на Николай -обвинени за нелегалната фабрика за цигари край свиленградското село Момково.

Сватът и снахата бяха арестувани на 9 юли, след установяване на голямо количество нелегални цигари в тир при Генерал Тошево и след откриване на нелегалната фабрика край Момково, укрита в кравеферма, като бяха открити 100 000 000 къса цигари.