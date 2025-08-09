От х:

Пуснаха издирвания за нелегалната фабрика Николай Перчемлиев срещу 8 хил. лв.

    Николай Перчемлиев е с мярка парична гаранция в размер на 8 000 лева, определена от Районен съд-Свиленград. Той бе обявен за издирване покрай разкритата най-голяма нелегална фабрика за производство на цигари в България.

    Новината за задържането му не бе официално оповестена. „Не се е предал при нас. Въпросите са за компетенцията на ГДБОП. Случаят е техен, защо не са го обявили, не мога да отговоря.”, това коментира пресаташето на МВР-Хасково.

    Прокуратурата ще протестира мярката парична гаранция на Перчемлиев и ще настоява за задържането му под стража.

    Той е бил в болница, а защитникът му е посочил на властите неговото местонахождение.

    Другите двама, задържани за нелегалната фабрика, също бяха пуснати под парична гаранция от 6 000 лева. Това са Димитър и Росица Перчемлиеви, баща и съпруга на Николай -обвинени за нелегалната фабрика за цигари край свиленградското село Момково.

    Сватът и снахата бяха арестувани на 9 юли, след установяване на голямо количество нелегални цигари в тир при Генерал Тошево и след откриване на нелегалната фабрика край Момково, укрита в кравеферма, като бяха открити 100 000 000 къса цигари. 

    Източник: Haskovo.NET

      Ян
      янко димитров
      2 -3
      16:42, 9 авг 2025
      оставете хората на мира да си живеят спокойно и кротко както досега.
    Пожар гори в димитровградско
    преди 5 часа
    Слънчево и до 37 градуса в Хасково днес
    преди 9 часа
    Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
    преди 1 ден
    Празник на плодородието в с. Крум
    преди 1 ден
    Текат записвания за спортните турнири по случай празника на Димитровград
    преди 2 дни
    Превишение на SO₂ с близо 100 микрограма над нормата, но вече всичко било под контрол - до кога?
    преди 2 дни

