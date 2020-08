Европейското 2012. Украйна.

Английски запалянко отива при киевски милиционер, вади разговорник:

- Проооссттиитье. Каг минне проиитти до Олимпийск стадион?

- Go fuck youself, with your phrase book! Whу the fuck for two years, I did study your fucking English?!А!!