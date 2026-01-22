От х:

10-годишно момче е съучастник в кражба, заловени са общо 5 крадци в региона

Петима крадци са заловени през денонощието в Хасковска област, като един от тях е 10-годишно момче, съобщиха от МВР.

В управлението в Харманли са били доведени 18-годишно момиче и 10-годишният ѝ съучастник. Двамата признали, че в края на миналата година са задигнали казанче за печка, машинен трион и зарядно устройство от дом в Симеоновград. Вещите са върнати на собственика. 

38-годишен мъж е задържан за домова кражба в Хасково. Собственичка на апартамент е сигнализирала преди 3 дни, че от жилището ѝ на улица „Добруджа“ липсват 3 мобилни телефона и 4 стартови пакета с евро монети на стойност 80 лева. В хода на работата полицаите са заловили мъж от Хасково, познат с подобни прояви. Извършителят е признал за стореното и върнал откраднатото с протокол. 

Младеж на 18 години, познайник на полицията и 16-годишен харманлиец са заловени и признали за кражба на захарни изделия от хипермаркет в града. 

Освен разкритите кражби е арестуван и димитровградчанин за притежание на дрога. 34-годишният мъж е бил проверен вчера в 14 часа. В хода на контрола е установено, че държи в себе си сгъвка с грам канабис. Видът на веществото е потвърдено с полеви наркотест. Притежателят е задържан до денонощие.

Източник: Haskovo.NET

Да стоиш по средата на пътя е много опасно; удря те трафикът и от двете страни. - Маргарет Тачър

