От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Ново превишение на серен диоксид засякоха в Димитровград

РИОСВ – Хасково извърши проверка във връзка с установено рязко повишаване стойностите на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград, отчетено от АИС „Раковски“ в града в 15.00 часа вчера, 8.11.2025 г. 

Инспекцията предприе превантивни мерки, свързани основно с работата на оператора ТЕЦ „Марица 3“ АД.

Още в 16.00 часа РИОСВ- Хасково извърши проверка на място в топлоелектрическата централа и изиска в спешен порядък да предприеме ефективни мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид, образуван в резултат на производствената дейност.

Действията от страна на оператора под контрола на регионалната инспекция доведоха до намаляване на стойностите на серния диоксид. Данните от АИС-Раковски в 15:00 часа вчера отчетоха превишение от 1,16 пъти над пределно допустимата стойност на средночасовата норма от 350 μg/m³. Регистрираната стойност от  406,075 μg/m³ за серен диоксид в атмосферния въздух на града е кратковременна експозиция.

В следващия час регистрираната стойност по показател серен диоксид от станцията вече е в норма и e 326.813 µg/m3. След 17 часа стойностите по този показател се задържат до 50 μg/m³.

По време на проверката се установи, че операторът е предприел следните мерки: повишено е количеството на подавания варов разтвор в абсорбера на сероочистващата инсталация (СОИ), включени са две газови горелки, изключени са два мелещи вентилатора, намален е товарът на горивната инсталация с 20 MW – от 69 до 49 MW.

Поради неблагоприятните метеорологични условия – безветрие и мъгла, посока на вятъра – изток, както и пренос от централите в Маришкия басейн, които допринасят за наслагването на емисии от серен диоксид и тяхното задържане в приземния атмосферен слой на гр. Димитровград, към 17:30 часа операторът  продължи да изпълнява предприетите мерки до постигане на трайно ниски нива на показател серен диоксид.

Нивото на концентрация на серен диоксид в атмосферния въздух при превишаването на което се приема, че има риск за здравето на хората и е необходимо да бъдат предприети конкретни мерки с цел превенция, е 500 μg/m³, измерено в три последователни часа. Определя се като алармен праг и до момента през 2025 г. в Димитровград не е регистрирано превишение на алармения праг в три последователни часа за серен диоксид.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Обявиха вековно дърво в село Тънково за защитен вид
Обявиха вековно дърво в село Тънково за защитен вид
преди 27 минути
260 000 лв. без ДДС е коствала поддръжката на 23 химически тоалетни край АМ „Марица“ за 5 г.
260 000 лв. без ДДС е коствала поддръжката на 23 химически тоалетни край АМ „Марица“ за 5 г.
преди 44 минути
Облачно време в Хасково
Облачно време в Хасково
преди 1 час
Дубълът на „Хасково“ срази гостите от „Родопа“
Дубълът на „Хасково“ срази гостите от „Родопа“
преди 15 часа
ОФК „Хасково“ с трета поредна победа
ОФК „Хасково“ с трета поредна победа
преди 16 часа
Стогодишната история на булевард „Раковски“ разказва за миналото на Хасково (Втора част)
Стогодишната история на булевард „Раковски“ разказва за миналото на Хасково (Втора част)
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Три поколения родопчанки обгърнати от крилете на столетието

Случаен виц

Дубълът на „Хасково“ срази гостите от „Родопа“
Обявиха вековно дърво в село Тънково за защитен вид

Разумният човек се приспособява към света; неразумния се опитва да приспособи света към себе си, затова и прогреса винаги зависи от неразумните. - Бърнард Шоу

Последни обяви

Случайна рецепта

Пълнени миди с ориз
Пълнени миди с ориз

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини