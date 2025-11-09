Ново превишение на серен диоксид засякоха в Димитровград

РИОСВ – Хасково извърши проверка във връзка с установено рязко повишаване стойностите на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград, отчетено от АИС „Раковски“ в града в 15.00 часа вчера, 8.11.2025 г.

Инспекцията предприе превантивни мерки, свързани основно с работата на оператора ТЕЦ „Марица 3“ АД.

Още в 16.00 часа РИОСВ- Хасково извърши проверка на място в топлоелектрическата централа и изиска в спешен порядък да предприеме ефективни мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид, образуван в резултат на производствената дейност.

Действията от страна на оператора под контрола на регионалната инспекция доведоха до намаляване на стойностите на серния диоксид. Данните от АИС-Раковски в 15:00 часа вчера отчетоха превишение от 1,16 пъти над пределно допустимата стойност на средночасовата норма от 350 μg/m³. Регистрираната стойност от 406,075 μg/m³ за серен диоксид в атмосферния въздух на града е кратковременна експозиция.

В следващия час регистрираната стойност по показател серен диоксид от станцията вече е в норма и e 326.813 µg/m3. След 17 часа стойностите по този показател се задържат до 50 μg/m³.

По време на проверката се установи, че операторът е предприел следните мерки: повишено е количеството на подавания варов разтвор в абсорбера на сероочистващата инсталация (СОИ), включени са две газови горелки, изключени са два мелещи вентилатора, намален е товарът на горивната инсталация с 20 MW – от 69 до 49 MW.

Поради неблагоприятните метеорологични условия – безветрие и мъгла, посока на вятъра – изток, както и пренос от централите в Маришкия басейн, които допринасят за наслагването на емисии от серен диоксид и тяхното задържане в приземния атмосферен слой на гр. Димитровград, към 17:30 часа операторът продължи да изпълнява предприетите мерки до постигане на трайно ниски нива на показател серен диоксид.

Нивото на концентрация на серен диоксид в атмосферния въздух при превишаването на което се приема, че има риск за здравето на хората и е необходимо да бъдат предприети конкретни мерки с цел превенция, е 500 μg/m³, измерено в три последователни часа. Определя се като алармен праг и до момента през 2025 г. в Димитровград не е регистрирано превишение на алармения праг в три последователни часа за серен диоксид.