416 души започнаха нова работа през септември в Хасковско, 648 се регистрираха като безработни

416 безработни лица са постъпили на работа през септември в област Хасково, съобщиха от дирекция „Бюро по труда“ – Хасково. 73 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 151 са от групата на специалистите и 192 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 103 лица, със средно 186 и с основно и по-ниско – 127.

През септември в бюрата по труда от област Хасково са заявени общо 378 свободни работни места.

Равнището на безработица през месец септември е 6,15% при 5,06% за страната. Равнището на безработица намалява с 0,29% спрямо месец август 2025 г. /5365 – 6,44%/, а спрямо месец септември 2024 г. намалява с 1,63% /5417 – 6,69%/.

Към 30.09.2025 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Хасково е 5125, като спрямо предходния месец броят им намалява с 240 лица /август 2025 г. – 5365/, а в сравнение с месец септември 2024 г. регистрираните безработни са с 292 лица по-малко /септември 2024 – 5 417/.

С най-ниско равнище на безработица са общините Свиленград – 4,5% и Хасково – 4,9%, а с най-високо – общините Симеоновград и Маджарово – 16,9%.

Област Хасково се нарежда на 13-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.



Новорегистрираните лица през месеца са 648 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Най-много са регистрираните от сектор „Услуги“ – 50,6% /328/, 26,1% са регистрираните от сектор „Индустрия“ /169/, от Аграрния сектор – 2,6% /17/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 134 – 20,7%.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55 г. – 29,3% /1 501/ и от 50 до 54 г. – 14,4% /736/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19 г. – 0,99% /51/. Безработните над 50 г. са 2 237 – 43,6% от общо регистрираните.

През месец септември 2025 г. регистрираните младежи до 29г. са 650, като делът им е 12,7% от всички безработни лица. Броят на безработните младежи е намалял със 17 лица спрямо предходния месец август /667/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Хасково са 1116 и съставляват 21,8% от всички регистрирани безработни лица. Спрямо предходния месец август броят им намалява с 20 лица /1136/.