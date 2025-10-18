Внимание за фишинг измами от името на НЗОК

Продължават измамите с фалшиви съобщения и имейли от името на държавните институции. Този път фишинг измами гражданите получават от името на Националната Здравноосигурителна каса (НЗОК). В структурата в Хасково са постъпили повече от 10 сигнала.

Вече няколко месеца различни хора получават фалшиви имейли, уж от името на Националната здравноосигурителна каса. „Установихме грешка в изчисленията на вашите здравноосигурителни вноски. Имате право на възстановяване на предплатена сума“, се казва в съобщението. За да получат сумата от близо 400 лв. хората трябва да отворят определен линк и точно там е капана.

Ирина Колева – директор на РЗОК-Хасково обясни, че в Регионалната каса са получили скрийншот от един такъв имейл, от който се вижда, че лицето трябва да последва линк и да предостави лични и банкови данни. Тя допълни, че също така в приемната идват граждани, които казват, че са получили мейли с подобно съдржание. „Притеснени са разбира се, но получават своевременни указания“, отбеляза тя.

В цялата страна са подадени над 1300 сигнала за опита за фишинг измама. Повечето хора вече са свикнали с фишинг измами от различни финансови и държавни институции, но властите предупреждават, че всички граждани трябва да са много бдителни. От НЗОК припомнят, че никога не изпращат имейли, съдържащи лични данни на гражданите, както и призиви за възстановяване на здравноосигурителни вноски или за дължими плащания.

Ръководството на здравната каса вече е сезирало ГДБОП, Дирекция “Киберпрестъпления” заради продължаващите опити за измама.