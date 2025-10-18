От х:

Регистрация

Професия „регистратор“ за КАТ-Хасково и затворените очи на контролните институции

    Корупция на високо ниво. Корупция, която вирее от години в „Пътна полиция“ (КАТ), та може и от десетилетия. За това се заговори официално след акцията в сектора в Хасково, проведена на 14 октомври 2025 г., съвместно от служители на ОДМВР-Хасково и отдел „Вътрешна сигурност“ към Главна дирекция „Национална полиция“. В резултат бяха повдигнати обвинения на двама души – на служителя в КАТ Божидар Димитров и на хасковската застрахователка Елена Писачева. До края на работния ден вчера от прокуратурата не бяха внесли искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо тях. По принцип, схемата е ясна и работи от години, потвърди и дългогодишният началник на КАТ-София и бивш служител на КАТ-Хасково Тенчо Тенев. Тя действа не само в Хасково, но и в други областни градове в страната, с различни хора. Изглежда има и изключения, например близко Кърджали, поне така споделят запознати. Иначе за всеки хасковлия с новозакупена кола е ясно, че в района на КАТ-Хасково има посредници, които срещу комисионна от 50-60 лева извършват регистрация на превозното средство, включително правят застраховка „Гражданска отговорност“ и плащане на „еко такса“. Така реалният хонорар за посредника може да достигне и стотина лева. Необходимо е собственикът да предостави пълномощно, заверено от нотариус, което струва 6 лева. А в някои кантори дори разполагат с данните на въпросните посредници и издаването на въпросното пълномощно коства много малко време. То обаче понякога спестява не само време за собственика на новозакупен автомобил, който трябва да се нареди на опашка в КАТ за регистрация, а понякога и главоболия. Те могат да бъдат провокирани от несъответствия по колата и документите ѝ. Всичко това обаче може да бъде спестено с въпросните 50-60 лева за посредник, но понякога и с допълнителен рушвет, ако колата е много неизрядна – например, ако тя е без талон, без номер на двигателя, или собственикът иска да я регистрира като товарна, а тя е лека. Един вид за всичко си има начин и хора. Тук обаче възниква въпросът дали тези посредници, наричани накратко „регистратори“ отчитат приходи пред НАП за извършване на въпросните услуги или каква част от дейността им е „на светло“. Може би математиката е проста и достъпна за всеки хасковлия, та дори и непълнолетен, защото предметът се изучава още от 1 клас. Иначе е лесно контролните институции да притискат законния бизнес и да следят за „запетаи“, както се казва, а в същото време да си „затварят очите“ за очевидното, което се реализира със съдействие на представители на силовото ведомство. И все пак комисар Тенчо Тенев каза, че порочната практика може лесно да се пресече с промени – поставяне на боди камери на служителите на канала в КАТ при регистрация на коли и въвеждане на изкуствения интелект в сектора. В тази връзка обаче, един от видните политици съвсем скоро беше казал за друго контролно звено: „И бодита да им сложат, може и комбинезон – все тая“. Да, ще е все тая, ако не се промени системата. Иначе хасковлии ще продължим да бъдем възпитани хора, защото още от Османската империя даването на рушвет се е считало за признак на добро възпитание, което със сигурност се проявява не само в КАТ, но и на много други места. Анета Кутелова
    Източник: Haskovo.NET

