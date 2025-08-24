Хасковски депутат с над 1 млн. лв. адвокатски възнаграждения, друг с близо 900 000 лв. дивиденти

Народните представители от област Хасково декларираха наличните си пари, кредити, сделки и имущества пред Комисията за противодействие на корупцията.

Иван Минев от ГЕРБ от адвокатски възнаграждения има налични средства в размер на 1 061 024 лева и 46 800 лева в банка, от трудово правоотношение е получил 56 800 лева, а жена му Александра – 30 000 лева от адвокатски възнаграждения. Минев е посочил, че е дал заеми за 74 300 лева. Декларирал е акции и дялове в 18 фирми. Хасковлията е прехвърлил право на строеж върху имот от 14 998 кв.м. разгърната застроена площ в местността „Сучукмаз“ на областния град за 124 200 лева.

Съпартиецът му Делян Добрев е заявил налични 35 000 лева от заплата, 100 000 лева в банкова сметка от заплата и спестявания, а съпругата му Живка е посочила 170 000 лева в банка от заплата и спестявания. Добрев е декларирал апартамент от 250 кв.м в столичния квартал „Манастирски ливади“, нает от 2018 г. срещу 1 200 лева. От декларацията му става ясно, че през миналата година е прехвърлил 2 дка парцел в местността „Казан топра“ в Хасково срещу 47 110 лева.

Народният представител от ГЕРБ д-р Георги Станков е заявил, че през октомври 2024 г. с пари от заплата е закупил автомобил за 51 600 лева. Ветеринарният лекар разполага с налични средства в размер на 20 000 лева и 329 322 лева в банка.

Депутатът Станислав Анастасов от ДПС – Ново начало е декларирал, че през 2024 г. си е купил автомобил за 10 000 лева с пари от заплата, съпругата му Сирма е прехвърлила кола за 4 000 лева. Той разполага с налични 15 000 лева от заплата, а със съпругата си имат ипотечни кредити за общо 490 267 лева. Той е дарил 25 000 лева на коалицията за предизборната кампания.

Съпартиецът му Ербил Халим и съпругата му Ренгинар са декларирали общо 313 457 лева в банкови сметки.

Представителят на ПП-ДБ Асен Василев е заявил, че от 2016 г. има апартамент от 54 кв.м в София, купен за 58 572 лева с пари от заплата. Той има налични 60 000 лева от заплата, като е заявил вземания за 73 555 лева, чрез договор за заем от местно юридическо лице.

Народният представител Георги Георгиев от „Възраждане“ е декларирал, че заедно със съпругата си Яна притежават апартамент в Хасково от 69 квадратни метра, закупен с пари от заплата за 44 500 лева през 2008 г. От 2020 г. има две ниви с обща площ от 11 дка в димитровградското село Горски извор. С пари от заплата е закупил лек автомобил за 4 000 лева през 2011 г. и още един за 8 000 лева през 2022 г. Има налични 5 000 лева, има и две банкови сметки с общо 34 000 лева. Има дялове в две фирми.

Хасковлията Мюмюн Мюмюн, който влезе в Народното събрание от АПС, а по-късно стана независим депутат е декларирал 891 100 лева дивиденти. През 2024 г. е придобил идеална част от 500 квадратни метра в София за 4 800 лева и поземлен имот в Хасково от 739 кв.м за 18 475 лева.