Товарен влак с цистерни с гориво се възпламени край Пясъчево

    Товарен влак с цистерни с гориво пламна край симеоновградското село Пясъчево тази сутрин.

    На мястото на инцидента бяха изпратени около 20 екипа на противопожарната служба за потушаване на пламъците. Няма опасност за населението.

    По първоначална информация, товарната композиция е била от 34 вагона, пътуваща от Варна към Белозем. По неизвестна засега причина, композицията се къса и 3 от вагоните излизат от релсите, някои от тях са обърнати. Огънят е обхванал 8 цистерни.

    Предстои изясняване причината за инцидента.

    Източник: Haskovo.NET

