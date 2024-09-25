179 кандидати от Хасковско се борят за 8 места в парламента

По-малко са кандидатите за народни представители от Хасковска област за предстоящите избори на 27 октомври в сравнение с тези на вота от 9 юни. Този път претендентите са 179, а на изминалите избори бяха 227. Те ще се борят за 8 места в парламента.
Кандидатите от региона са излъчени от 28 партии и коалиции, които имаха право на регистрация до вчера. Предстои от Централната избирателна комисия да изтеглят номерата на политическите формации. Жребиите ще се състоят от 16:00 часа днес в сградата на Народното събрание, площад „Княз Александър І“ № 1.
На 27 октомври 2024 г. българите ще гласуват на предсрочни парламентарни избори. Вотът ще определи новите 240 депутати в 51-ото Народно събрание. Това са вторите национални избори за 2024 г. и седми поред за последните три години.
За Народното събрание се гласува в общо 31 многомандатни избирателни района (МИР), всеки от които излъчва предварително определен брой народни представители пропорционално на населението. Многомандатните райони съвпадат с административните области на страната, като изключение правят София-град - разделена на три района, и Пловдив - разделен на два.
Ето листите с кандидати в 29 МИР – Хасково по реда на регистрацията им:
ПП БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА
|
1
|
Стоян Петров Маринов
|
2
|
Велизар Борисов Флоров
ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ“
|
1
|
Венцислав
|
Иванов
|
Петков
|
2
|
Васил
|
Костадинов
|
Трендафилов
|
3
|
Мариела
|
Василева
|
Петропулу
|
4
|
Николай
|
Стефанов
|
Николов
|
5
|
Марин
|
Георгиев
|
Поповски
|
6
|
Маргарита
|
Янкова
|
Стоянова
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
|
1
|
Даниел Койчев Стамов
|
2
|
Здравко Иванов Димитров
|
3
|
Петьо Колев Пенчев
|
4
|
Живка Стойчева Стойчева
|
5
|
Латинка Петрова Суева
|
6
|
Иван Георгиев Столинчев
|
7
|
Иван Николаев Караколев
|
8
|
Слави Петров Бонев
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
|
1
|
Георги Николаев Георгиев
|
2
|
Даниел Христов Леков
|
3
|
Ясен Митков Колев
|
4
|
Венета Колева Стоянова
|
5
|
Красимира Петрова Христова
|
6
|
Росица Тянчева Христозова
|
7
|
Марияна Василева Иванова
|
8
|
Марин Георгиев Филипов
|
9
|
Димитър Христов Димитров
|
10
|
Тихомир Иванов Трендафилов
|
11
|
Минчо Тодоров Минчев
|
12
|
Атанас Петров Ангелов
|
13
|
Гергана Василева Димитрова
|
14
|
Тодор Христов Тодоров
|
15
|
Борислав Тонев Шишманов
|
16
|
Георги Петров Гогов
ПП „БРИГАДА“
|
1
|
Христо Василев Петров
ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“
|
1
|
Антон Митков Желязков
|
2
|
Винченцо Венциславов Ангелов
|
3
|
Велика Димитрова Радева
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
|
Силви
|
Кирилов
|
Петров
|
Божин
|
Петров
|
Божинов
|
Ангел
|
Петров
|
Петков
|
Иван
|
Петков
|
Иванов
|
Иван
|
Ангелов
|
Николов
|
Валентин
|
Димитров
|
Делчев
|
Светлана
|
Стоянова
|
Петрова
|
Недялко
|
Пейчев
|
Недялков
ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
1. Маргарит Йорданов Карабуров
ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
|
Веселин Дочев Белевски
|
Пламен Радев Цанев
ПП АТАКА
|
Павел Димитров Шопов
|
Ангел Николов Божинов
|
Кристиян Ангелов Божинов
|
Красен Георгиев Стефанов
|
Христо Методиев Иванов
|
Иван Димитров Димитров
|
Димитринка Иванова Спасова
|
Михаил Василев Михайлов
ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
|
Теодора Валентинова Симова
|
Владимир Милчев Апостолов
ПП „Социалистическа партия „Български път“
Кольо Костадинов Крушев
КП „Движение за права и свободи-Ново начало“
|
1
|
Делян Славчев Пеевски
|
2
|
Танер Мюмюн Емин
|
3
|
Станислав Димитров Анастасов
|
4
|
Ербил Халим Халим
|
5
|
Йозджан Расим Мехмед
|
6
|
Юджел Юксел Лютви
|
7
|
Сание Рамадан Иса
|
8
|
Гюнер Гюнай Зейнал
|
9
|
Айсел Мустафа Емин
|
10
|
Пламен Тихомиров Пейков
|
11
|
Зелие Галиб Мюмюн
|
12
|
Али Ахмед Юсеин
|
13
|
Гюлай Сюлейман Фейзи
|
14
|
Юсуф Муса Чолак
|
15
|
Али Гюнай Али
|
16
|
Гюнай Адем Юсуф
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
|
1
|
Дафин Гълъбов Цанков
|
2
|
Мари Василев Кемчев
ПП „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“
|
1
|
Искрен Валериев Дилов
|
2
|
Валентина Данчева Малупос
|
3
|
Михаил Бойков Зарев
КП „Алианс за права и свободи“
|
1
|
Мюмюн Сали Мюмюн
|
*
|
2
|
Валентин Йовков Тончев
|
*
|
3
|
Себахтин Шакир Халил
|
*
|
4
|
Егемен Гюнер Сербест
|
*
|
5
|
Мюмюн Али Искендер
|
*
|
6
|
Есра Адем Ибиш
|
*
|
7
|
Едуард Банков Хаджиев
|
*
|
8
|
Ниляй Сабахатин Ибрахим
|
*
|
9
|
Байрам Шенол Реджеб
|
*
|
10
|
Ердал Ахмедов Алиосманов
|
*
|
11
|
Христо Тони Тонев
|
*
|
12
|
Албена Рускова Желязкова
|
*
|
13
|
Алпер Шакир Салим
|
*
|
14
|
Селин Севди Мехмедова
|
*
|
15
|
Владимир Михайлов Родопски
|
*
|
16
|
Сюлейман Себат Сюлейман
КП „Синя България“
|
1
|
Цвета Кирилова Кирилова
|
*
|
2
|
Марин Василев Калинков
|
*
|
3
|
Златка Костова Зарева
|
*
|
4
|
Антон Тончев Тончев
|
*
|
5
|
Живко Ташев Димитров
|
*
|
6
|
Живко Ванчев Лозев
|
*
КП „Моя страна България“
|
1
|
Ива Ивайлова Дражева
|
*
|
2
|
Любомир Георгиев Базъков
|
*
ПП „Булгари“
|
1
|
Емил Петров Георгиев
|
*
|
2
|
Валентин Асенов Христов
|
*
|
3
|
Виктория Методиева Бъчварова
|
*
ПП „Демократи за отговорност, свобода и толерантност /ДОСТ/“
|
1
|
Севгин Шабанов Сюлейманов
|
*
|
2
|
Нермин Хасан Местан
|
*
КП ГЕРБ-СДС
|
1
|
Делян
|
Александров
|
Добрев
|
2
|
Георги
|
Тенев
|
Станков
|
3
|
Иво
|
Тенев
|
Димов
|
4
|
Иван
|
Величков
|
Минев
|
5
|
Силвия
|
Алдинова
|
Манджукова
|
6
|
Светла
|
Емилова
|
Моллова
|
7
|
Евгения
|
Даниелова
|
Ангелова
|
8
|
Митко
|
Костадинов
|
Полихронов
|
9
|
Митко
|
Петров
|
Петров
|
10
|
Васил
|
Димитров
|
Митев
|
11
|
Атанас
|
Емилов
|
Асенов
|
12
|
Мариян
|
Ненков
|
Дервенков
|
13
|
Любомир
|
Желев
|
Михов
|
14
|
Теодора
|
Стефанова
|
Тодорова
|
15
|
Николай
|
Стефанов
|
Николов
|
16
|
Димитър
|
Венциславов
|
Димитров
ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
|
1
|
Тихомир Недев Георгиев
|
2
|
Димитър Владимиров Асенов
|
3
|
Стефан Деянов Георгиев
|
4
|
Атанас Иванов Ванков
|
5
|
Диан Владимиров Латунов
|
6
|
Веселин Веселинов Йосифов
КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ (БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
|
1
|
Марко
|
Христев
|
Петров
|
2
|
Веско
|
Иванов
|
Паунов
|
3
|
Ненка
|
Димитрова
|
Янева
|
4
|
Станислав
|
Василев
|
Добчев
|
5
|
Николай
|
Христов
|
Tодоров
|
6
|
Магда
|
Цветанова
|
Йотова
|
7
|
Катерина
|
Стоицева
|
Сеферинкова
|
8
|
Гевеза
|
Антонова
|
Кръстева
ПП „ВЕЛИЧИЕ“
|
1
|
Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
|
2
|
Христо Николов Петров
|
3
|
Валерия Йорданова Лозкова
|
4
|
Иван Василев Димитров
|
5
|
Тихомир Николов Зидаров
|
6
|
Златина Николаева Иванова
|
7
|
Иван Митков Митев
|
8
|
Николай Марков Василев
КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ“
|
Славейко
|
Георгиев
|
Иванов
|
Джема
|
Маринова
|
Грозданова
|
Ивелин
|
Валентинов
|
Иванов
|
Стефка
|
Първанова
|
Първанова
|
Танчо
|
Димов
|
Димов
|
Станислав
|
Георгиев
|
Великов
ПП „ПРАВОТО“
|
1
|
Красимир Борисов Криводолски
КП „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“
|
1
|
Владимир Маринов Маринов
|
2
|
Богдан Мирославов Кирилов
|
3
|
Емил Веселинов Димитров
|
4
|
Владимир Николов Бамбалов
|
5
|
Таня Николова Гочева
|
6
|
Недялка Атанасова Малакова
|
7
|
Делян Митков Делчев
|
8
|
Мирослав Росенов Минев
|
9
|
Христина Минчева Ангелова
|
10
|
Надежда Иванова Янакиева
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
|
1
|
Асен
|
Васков
|
Василев
|
2
|
Катя
|
Максимова
|
Панева
|
3
|
Гинка
|
Тодорова
|
Райчева
|
4
|
Светлана
|
Николова
|
Ангелова
|
5
|
Хасан
|
Ергюн
|
Бекир
|
6
|
Петър
|
Делчев
|
Хаджиев
|
7
|
Десислава
|
Николаева
|
Стойчева
|
8
|
Калоян
|
Дончев
|
Добрев
|
9
|
Данаил
|
Димитров
|
Караиванов
|
10
|
Данаел
|
Димитров
|
Маврев
|
11
|
Веса
|
Стефанова
|
Ходжева
|
12
|
Христо
|
Стефанов
|
Стефанов
|
13
|
Дончо
|
Тенев
|
Донков
|
14
|
Лозко
|
Стефанов
|
Лозев
|
15
|
Васил
|
Митков
|
Василев
|
16
|
Атанас
|
Петров
|
Атанасов
ДъръБъра