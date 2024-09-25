179 кандидати от Хасковско се борят за 8 места в парламента

По-малко са кандидатите за народни представители от Хасковска област за предстоящите избори на 27 октомври в сравнение с тези на вота от 9 юни. Този път претендентите са 179, а на изминалите избори бяха 227. Те ще се борят за 8 места в парламента.

Кандидатите от региона са излъчени от 28 партии и коалиции, които имаха право на регистрация до вчера. Предстои от Централната избирателна комисия да изтеглят номерата на политическите формации. Жребиите ще се състоят от 16:00 часа днес в сградата на Народното събрание, площад „Княз Александър І“ № 1.

На 27 октомври 2024 г. българите ще гласуват на предсрочни парламентарни избори. Вотът ще определи новите 240 депутати в 51-ото Народно събрание. Това са вторите национални избори за 2024 г. и седми поред за последните три години.

За Народното събрание се гласува в общо 31 многомандатни избирателни района (МИР), всеки от които излъчва предварително определен брой народни представители пропорционално на населението. Многомандатните райони съвпадат с административните области на страната, като изключение правят София-град - разделена на три района, и Пловдив - разделен на два.

Ето листите с кандидати в 29 МИР – Хасково по реда на регистрацията им:

ПП БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

1 Стоян Петров Маринов 2 Велизар Борисов Флоров

ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ“

1 Венцислав Иванов Петков 2 Васил Костадинов Трендафилов 3 Мариела Василева Петропулу 4 Николай Стефанов Николов 5 Марин Георгиев Поповски 6 Маргарита Янкова Стоянова

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1 Даниел Койчев Стамов 2 Здравко Иванов Димитров 3 Петьо Колев Пенчев 4 Живка Стойчева Стойчева 5 Латинка Петрова Суева 6 Иван Георгиев Столинчев 7 Иван Николаев Караколев 8 Слави Петров Бонев

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

1 Георги Николаев Георгиев 2 Даниел Христов Леков 3 Ясен Митков Колев 4 Венета Колева Стоянова 5 Красимира Петрова Христова 6 Росица Тянчева Христозова 7 Марияна Василева Иванова 8 Марин Георгиев Филипов 9 Димитър Христов Димитров 10 Тихомир Иванов Трендафилов 11 Минчо Тодоров Минчев 12 Атанас Петров Ангелов 13 Гергана Василева Димитрова 14 Тодор Христов Тодоров 15 Борислав Тонев Шишманов 16 Георги Петров Гогов

ПП „БРИГАДА“

1 Христо Василев Петров

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“

1 Антон Митков Желязков 2 Винченцо Венциславов Ангелов 3 Велика Димитрова Радева

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Силви Кирилов Петров Божин Петров Божинов Ангел Петров Петков Иван Петков Иванов Иван Ангелов Николов Валентин Димитров Делчев Светлана Стоянова Петрова Недялко Пейчев Недялков

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

1. Маргарит Йорданов Карабуров

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

Веселин Дочев Белевски Пламен Радев Цанев

ПП АТАКА

Павел Димитров Шопов Ангел Николов Божинов Кристиян Ангелов Божинов Красен Георгиев Стефанов Христо Методиев Иванов Иван Димитров Димитров Димитринка Иванова Спасова Михаил Василев Михайлов

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

Теодора Валентинова Симова Владимир Милчев Апостолов

ПП „Социалистическа партия „Български път“

Кольо Костадинов Крушев

КП „Движение за права и свободи-Ново начало“

1 Делян Славчев Пеевски 2 Танер Мюмюн Емин 3 Станислав Димитров Анастасов 4 Ербил Халим Халим 5 Йозджан Расим Мехмед 6 Юджел Юксел Лютви 7 Сание Рамадан Иса 8 Гюнер Гюнай Зейнал 9 Айсел Мустафа Емин 10 Пламен Тихомиров Пейков 11 Зелие Галиб Мюмюн 12 Али Ахмед Юсеин 13 Гюлай Сюлейман Фейзи 14 Юсуф Муса Чолак 15 Али Гюнай Али 16 Гюнай Адем Юсуф

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1 Дафин Гълъбов Цанков 2 Мари Василев Кемчев

ПП „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“

1 Искрен Валериев Дилов 2 Валентина Данчева Малупос 3 Михаил Бойков Зарев

КП „Алианс за права и свободи“

1 Мюмюн Сали Мюмюн * 2 Валентин Йовков Тончев * 3 Себахтин Шакир Халил * 4 Егемен Гюнер Сербест * 5 Мюмюн Али Искендер * 6 Есра Адем Ибиш * 7 Едуард Банков Хаджиев * 8 Ниляй Сабахатин Ибрахим * 9 Байрам Шенол Реджеб * 10 Ердал Ахмедов Алиосманов * 11 Христо Тони Тонев * 12 Албена Рускова Желязкова * 13 Алпер Шакир Салим * 14 Селин Севди Мехмедова * 15 Владимир Михайлов Родопски * 16 Сюлейман Себат Сюлейман

КП „Синя България“

1 Цвета Кирилова Кирилова * 2 Марин Василев Калинков * 3 Златка Костова Зарева * 4 Антон Тончев Тончев * 5 Живко Ташев Димитров * 6 Живко Ванчев Лозев *

КП „Моя страна България“

1 Ива Ивайлова Дражева * 2 Любомир Георгиев Базъков *

ПП „Булгари“

1 Емил Петров Георгиев * 2 Валентин Асенов Христов * 3 Виктория Методиева Бъчварова *

ПП „Демократи за отговорност, свобода и толерантност /ДОСТ/“

1 Севгин Шабанов Сюлейманов * 2 Нермин Хасан Местан *

КП ГЕРБ-СДС

1 Делян Александров Добрев 2 Георги Тенев Станков 3 Иво Тенев Димов 4 Иван Величков Минев 5 Силвия Алдинова Манджукова 6 Светла Емилова Моллова 7 Евгения Даниелова Ангелова 8 Митко Костадинов Полихронов 9 Митко Петров Петров 10 Васил Димитров Митев 11 Атанас Емилов Асенов 12 Мариян Ненков Дервенков 13 Любомир Желев Михов 14 Теодора Стефанова Тодорова 15 Николай Стефанов Николов 16 Димитър Венциславов Димитров

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

1 Тихомир Недев Георгиев 2 Димитър Владимиров Асенов 3 Стефан Деянов Георгиев 4 Атанас Иванов Ванков 5 Диан Владимиров Латунов 6 Веселин Веселинов Йосифов

КП „РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ (БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

1 Марко Христев Петров 2 Веско Иванов Паунов 3 Ненка Димитрова Янева 4 Станислав Василев Добчев 5 Николай Христов Tодоров 6 Магда Цветанова Йотова 7 Катерина Стоицева Сеферинкова 8 Гевеза Антонова Кръстева

ПП „ВЕЛИЧИЕ“

1 Красимира Петкова Нинова-Катинчарова 2 Христо Николов Петров 3 Валерия Йорданова Лозкова 4 Иван Василев Димитров 5 Тихомир Николов Зидаров 6 Златина Николаева Иванова 7 Иван Митков Митев 8 Николай Марков Василев

КП „СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ“

Славейко Георгиев Иванов Джема Маринова Грозданова Ивелин Валентинов Иванов Стефка Първанова Първанова Танчо Димов Димов Станислав Георгиев Великов

ПП „ПРАВОТО“

1 Красимир Борисов Криводолски

КП „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“

1 Владимир Маринов Маринов 2 Богдан Мирославов Кирилов 3 Емил Веселинов Димитров 4 Владимир Николов Бамбалов 5 Таня Николова Гочева 6 Недялка Атанасова Малакова 7 Делян Митков Делчев 8 Мирослав Росенов Минев 9 Христина Минчева Ангелова 10 Надежда Иванова Янакиева

КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“