"Бялата принцеса" дебютира по Epic Drama

Джоди Комър (Killing Eve), Мишел Феърли (Game of Thrones) и Еси Дейвис (Miss Fisher’s Murder Mysteries) в схватка за власт в Англия след Войната на розите

„Бялата приннцеса“, втората част от трилогията минисериали, започнали с „Бялата кралица“, дебютира в ТВ дома на епичната драма в Централна и източна Европа на 26 май от 22:00 часа.

В главната роля е номинираната двукратно за „Златен глобус“ и носителка на „Еми“ за ролята си в „Убивайки Ийв“ Джоди Комър.

В хода на осем епизода сериалът, базиран на историческата поредица романи на Филипа Грегъри, разказва история за власт, семейство, любов и предателство, очертавайки края на Войната на розите и началото на най-драматичния епизод в британската история, представен по уникален начин от гледна точка на жените, водещи непрестанна битка за английския трон.

Британската актриса Джоди Комър, която получи международно признание за ролята си на Виланел в драмата на ВВС, Killing Eve, е начело на актьорския състав като Елизабет Йоркска („Лизи“).

Партнират й Джейкъб Колинс-Леви - известен с ролите си в The Young Wallander и Dr Who - като крал Хенри VII, както и Мишел Феърли, популярна като лейди Кетлийн Старк в Games of Thrones – тук в ролята на лейди Маргарет Буфорт - майка на Хенри VII.

Ще видим и едно от най-популярните лица на Epic Drama - всеизвестната „Мис Фишър“ Еси Дейвис като Елизабет Удвил, кралицата майка.

„Бялата принцеса“ проследява Англия в период на видимо обединение като резултат от брака на принцеса Елизабет Йоркска и крал Хенри VII, но личните и политическите им разногласия са толкова дълбоки, че има реална опасност кралството отново да бъде разкъсано на две.

Англия е разединена държава в момента, в който победителят в битката при Босуърт, Хенри Тюдор, се очаква да се възкачи на трона. Лизи и семейството й, поддръжници на предишния крал, се намират в смъртна опасност. Лизи трябва да изпълни обещанието си да се омъжи за краля, който е донесъл мир на изтерзания от войната народ.

Носят се слухове, обаче, че отдавна изчезналият брат на Лизи - Ричард, е жив и планира да превземе трона. Това я въвежда в ужасен конфликт между наложения за съпруг Тюдор и момчето, което може би е собствената й кръв и законен крал на Йорк.

В ролите са още: Ребека Бенсън (Тала Тарли от Game of Thrones) като Маргарет Плантагенет - Маги, Винсент Реган (300, „Троя“) като Джаспър Тюдор, Джоан Уоли (The Borgia и „Беоулф: Завръщане у дома“, който можете да проследите по Epic Drama) като Маргарет Бургундска.

„Бялата приннцеса“, дебютира по Epic Drama на 26 май и ще се излъчва всяка сряда от 22:00 с повторение в неделя от 22:55.