Най-голямата надпревара в науката e в новия трилър по Epic Drama - MANH(A)TTAN

В епохата на най-голямата надпревара в историята на науката – мисията да се построи най-мощната атомна бомба - „Манхатън“ проследява опитите на група блестящи, но компрометирани учени в Лос Аламос, Ню Мексико, и техните семейства да съществуват в свят, изпълнен с тайни и лъжи.

Продукция на Lionsgate Television, сериалът дебютира на 25 февруари, четвъртък в 22:45 часа по Epic Drama в Централна и източна Европа. “Манхатън” е създаден и написан от Сам Шоу (Castle Rock, Masters of Sex) в партньорство с отличения с „Еми“ режисьор Томас Шлами (The West Wing, The Plot Against America).

Изпълнен със загадъчност и напрежение, “Манхатън” се развива през 1940-те в град, чието съществуване е „поверително“. Франк Уинтър (в ролята Джон Бенджамин Хики, Transformers, Flags of Our Fathers, The Good Wife) и екипът му са наети да работят по проект, за който самите те не знаят нищо, преди да пристигнат на място. Пристигайки на „Хълма“ – привидно селище за семейства от средната класа в пустинята на Ню Мексико, те започват да усещаш, че това не е обикновена задача.

Оказва се, че населяват градче с най-високата концентрация на гении в света, което обаче не е обозначено на картата – място, където хората са разкъсвани между професионалните си задължения и моралните си устои, съпрузи крият истината помежду си, военни прикриват информация от учените, които уж пазят, а самите учени не споделят работата си помежду си. “Манхатън” показва първите „атомни“ семейства и как те се придвижват в политическото минно поле на Лос Аламос.

Чарли Айзъкс – в ролята Ашли Зукерман (Designated Survivor, Succession), е вундеркинд, наложен за пряк конкурент на Франк Уинтър, който става толкова умел в заблудите, колкото в математиката, докато съпругата му Аби Айзъкс – в ролята Рейчъл Броснахан (House of Cards, The Marvelous Mrs. Maisel) се очертава като неочакван лидер сред „Степфордските съпруги“ на учените в градчето.

Съпругата на Франк Уинтър, Лиза Уинтър (в ролята Оливия Уилямс от сериала Counterpart, и филмите The Ghost Writer и The Father с Антъни Хопкинс) – самата тя изследовател ботаник, която се е отказала от кариерата си, за да се пресели в пустинята със съпруга си и 17-годишната им вироглава дъщеря Кали, започва да открива обезпокоителни промени в околната среда.

Амбициозният британски учен Пол Кросли – в ролята Хари Лойд от сериалите Counterpart и Game of Thrones и филма The Theory of Everything с Еди Редмейн, се възползва от всяка възможност да се издигне, дори за сметка на човека, който го довежда в Манхатън – Франк Уинтър.

Хелън Принс (Westworld, The Leftovers) е една от малкото жени – учени, участващи в проекта, която така и си остава пълна загадка за колегите си.

Сид Лиао – актьорът Еди Шин (Westword, The Man in the High Castle) пък е единственият от азиатски произход. Именно неговият сюжет ще ви напомни най-ясно, че целият свят е във война, а мисията на „Манхатън“ е на живот и смърт. Точно той ще ви накара едва да дочакате втори епизод на 4-ти март.

„Манхатън“ дебютира по Epic Drama на 25 февруари в 22:45 часа и ще се излъчва всеки четвъртък с повторение в неделя в 23:55 часа