SpaceX изстрелва Falcon 9 с още 60 сателита Starlink (на живо)

SpaceX насочи за четвъртък, 3 септември изстрелването на дванадесетата си мисия Starlink, която ще изведе 60 сателита Starlink в орбита.

Falcon 9 ще излети от стартовия комплекс 39A (LC-39A) в Космическия център Кенеди във Флорида. Възможност за архивиране е налична в петък, 4 септември в 12:24 UTC (15:45 българско време).

Първата степен на Falcon 9 по-рано е използвана за изстрелването на мисията GPS III Space Vehicle 03 през юни 2020 г. След отделянето ѝ SpaceX ще приземи първата степен на Falcon 9 на плаващата площадка дрон "Of Course I Still Love You" (Разбира се, все още те обичам), която ще бъде разположен в Атлантическия океан .