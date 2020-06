Хозер свири на водопадите Крка (видео)

Водопадите Крка са едно от чудесата на Хърватия, което е обречено да остане малко самотно в коронавирусната криза. Както и Хозер - известният челист от 2Chellos, който засега не може да застане лице в лице със своята многобройна публика по света. Но за рождения си ден той подарява на феновете си този концерт на водопадите Крка.

Насред водата с леещото велликолепие на водопадите за декор, Хозер свири сам на малка плаваща сцена бос, но с костюм. Неговият концерт включва популятни теми от концерт за пиано на Рахманинов, Лебедово езеро, Лешникотрошачката, Песен от Тайната градина, River Flows In You и The Lonely Shepherd. Както винаги Хозер съчетава вечни класики със съвременни творби, придавайки им елегантно, дълбоко и модерно звучене.