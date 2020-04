Apocalyptica с едночасов онлайн концерт #StayHome and ROCK #WithMe (видео)

След дълга изолация Apocalyptica се събират в студиото си за едночасов онлайн концерт #StayHome and ROCK #WithMe. Групата трябваше да има концерт през май за новия си албум, но пандемията провали и техните планове. Но на тях им се свири неудържимо и го правят с присъщата им енергия, макар и в необичайни условия.

Финландската четворка, която свири с чело метъл и симфоничен рок от 1993 година, отсрочи за 2021 турнето в САЩ и Канада за новия си албума "CELL-0". Това е първи инструментален албум на Apocalyptica от 17 години и техния 9-ти студиен албум.

Концертът #StayHome and ROCK #WithMe включва:

0:30 Hello everybody

3:50 Somewhere Around Nothing

11:35 Path

18:30 Rise

31:30 En Route To Mayhem

44:25 Grace

54:30 Hall Of The Mountain King

Присъединете се към нашия концерт на 14 май, канят Apocalyptica, на https://youtu.be/mwuX1fq5h5s