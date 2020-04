ЕК още не е избрала доставчиците на тестове за COVID-19

Нютон и приятелката му си говорят:

Приятелката:

- Как изглеждам?

Нютон:

Ти си Tan C/Sin C

Приятелката:

- Как? Какво имаш предвид?

Нютон:

Tan C/ Sin C = (Sin C/Cos C)/ Sin C = Sin C/(Sin C.Cos C) = 1/CosC = Sec C

т.е. СекСи