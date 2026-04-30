Иван Костов застана пред съда за убийството на Маги

Делото срещу 18-годишния Иван Костов, подсъдим за убийството на Магдалена Русева от Хасково започна в Окръжния съд в Хасково.

Припомняме, че зверството беше извършено на 26 април 2025 г. Към момента на деянието Иван е бил на 17 г., а Маги на 18 г. Според разследващите, Иван е удушил с връзка девойката, в къщата на дядо си на улица „Тимок“. След това сложил трупа в бидон, който е търкалял около 600 метра и го е захвърлил в изоставена къща на улица „Амур“.

Разпоредителното заседание започна в 10:00 часа. Председател на 5-членния съдебен състав е Красимир Димитров. Обвинителната теза ще поддържа прокурор Павел Жеков.

Иван ще бъде защитаван от адвокат Димитър Марковски, включително и от майката на подсъдимия Петя Ангелова. При старта на делото, столичният адвокат заяви, че клиентът му не желае да бъде сниман, като беше с качулка.

Правата на близките на жертвата ще защитават адвокатите Нина Чилова и Делимарчев.

