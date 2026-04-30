От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Иван Костов застана пред съда за убийството на Маги

Изображение 1 от 17
Покажи в галерия

    Делото срещу 18-годишния Иван Костов, подсъдим за убийството на Магдалена Русева от Хасково започна в Окръжния съд в Хасково.

    Припомняме, че зверството беше извършено на 26 април 2025 г. Към момента на деянието Иван е бил на 17 г., а Маги на 18 г. Според разследващите, Иван е удушил с връзка девойката, в къщата на дядо си на улица „Тимок“. След това сложил трупа в бидон, който е търкалял около 600 метра и го е захвърлил в изоставена къща на улица „Амур“.

    Разпоредителното заседание започна в 10:00 часа. Председател на 5-членния съдебен състав е Красимир Димитров. Обвинителната теза ще поддържа прокурор Павел Жеков.

    Иван ще бъде защитаван от адвокат Димитър Марковски, включително и от майката на подсъдимия Петя Ангелова. При старта на делото, столичният адвокат заяви, че клиентът му не желае да бъде сниман, като беше с качулка.

    Правата на близките на жертвата ще защитават адвокатите Нина Чилова и Делимарчев.

    Очаквайте подробности. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – 2025 година – какво очаква света и България?

    Случаен виц

    ОФК „Хасково“ с минимален успех над „смърфовете“
    Облачно през целия ден, следобед се очакват сериозни дъждове

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сотирани патешки дреболии
    Сотирани патешки дреболии

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.