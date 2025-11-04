66-годишен мъж почина след удар от линейка в Симеоновград

66-годишен мъж почина след удар от линейка във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в Симеоновград. Инцидентът стана около 10 часа днес, съобщиха от полицията в Хасково.

64-годишният водач на специализирания автомобил е извършвал маневра на заден ход на площад пред Спешното отделение, при което е блъснал преминаващия пешеходец, който е посетил здравния пункт заради заболяване. От удара той е паднал и си е ударил главата. Бил е транспортиран с друга линейка към хасковската болница, но по пътя е починал.

Водачът на линейката е задържан до 24 часа. Той е дал проба за кръвни изследвания. По случая е образувано досъдебно производство.