Влезе в сила доживотната присъда на мексиканеца, убил хасковския ММА боец

Мексиканският гражданин Виктор Омар Гирада ще изтърпи наказание „доживотен затвор“ за убийството на хасковския ММА боец Тургай Салим. Присъда вече е влязла в сила, съобщиха от Окръжен съд – Хасково.

Припомняме, че на 13.02.2022 г., 45-годишният чужденец простреля хасковлията пред дома му на улица „Крали Марко“ в хасковския квартал „Каменни“. Тогава раненият беше откаран в болница в Пловдив, но ден по-късно почина. Така мексиканецът бе осъден с решение на Окръжен съд – Хасково, което бе потвърдено от Апелативен съд – Пловдив. Той е признат за виновен, че като извършител, в съучастие с неустановени и неиздирени по делото лица като подбудители и помагачи, чрез произвеждане на изстрел с огнестрелно оръжие, умишлено умъртвил Тургай Салим. Убийството е извършено предумишлено.

Решението на Апелативен съд – Пловдив не е обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд и присъдата на Окръжен съд – Хасково е влязла в сила на 22.10.2025 г. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален „специален режим“.