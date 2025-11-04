Военните откриха нов изнесен офис за набиране на кандидати за служба в Хасково

Българската армия успешно разширява присъствието си сред гражданите на Хасково. Военно окръжие-Хасково откри днес нов изнесен офис за набиране на кандидати за военна служба. Целта на центъра е да се улесни достъпа на гражданите до информация за възможностите за реализация в редиците на Въоръжените сили.

Всеки, който проявява интерес към военната професия ще има възможност да получи индивидуални консултации относно вакантните длъжности и обявените конкурси, както и съдействие при подготовката и подаването на документи за кандидатстване.

Лентата на новия офис, който се намира в сградата на Военния клуб в Хасково на ул. „Булаир“ 2, днес прерязаха Цветан Цветков – директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси“ в МО, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът Станислав Дечев.

На официалната церемония присъстваха още началникът на централно военно окръжие полковник Георги Георгиев, подп. Христо Василев – командир на УП Корен, майор Георги Пасков – командир на Военно формирование 52 740 Хасково, майор Анна Иванова – командир на военно формирование 34 920, представители на структури от системата на отбраната, много млади хора и гости.

На церемонията кметът на община Хасково Станислав Дечев беше удостоен с грамота и плакет на Централно военно окръжие за оказано активно съдействие при популяризиране на военната професия и активно съдействие на Военно окръжие Хасково. Почетните отличия бяха връчени лично от началника на централно военно окръжие полковник Георги Георгиев.

Веднага след откриването на офиса документи да стане офицер в Българската армия подаде Нонка Гаджева. Тя беше приветствана и окуражена от лейтенант Радина Бодурова от ВВС, която вече успешно се реализира в трудния път на кадровия военен.

Тържествен молебен и водосвет за успех на новия офис отслужи отец Никола от храма „Свети арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково.