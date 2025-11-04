От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Военните откриха нов изнесен офис за набиране на кандидати за служба в Хасково

Изображение 1 от 28
Покажи в галерия

    Българската армия успешно разширява присъствието си сред гражданите на Хасково. Военно окръжие-Хасково откри днес нов изнесен офис за набиране на кандидати за военна служба. Целта на центъра е да се улесни достъпа на гражданите до информация за възможностите за реализация в редиците на Въоръжените сили.

    Всеки, който проявява интерес към военната професия ще има възможност да получи индивидуални консултации относно вакантните длъжности и обявените конкурси, както и съдействие при подготовката и подаването на документи за кандидатстване.

    Лентата на новия офис, който се намира в сградата на Военния клуб в Хасково на ул. „Булаир“ 2, днес прерязаха Цветан Цветков – директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси“ в МО, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът Станислав Дечев. 

    На официалната церемония присъстваха още началникът на централно военно окръжие полковник Георги Георгиев, подп. Христо Василев – командир на УП Корен, майор Георги Пасков – командир на Военно формирование 52 740 Хасково, майор Анна Иванова – командир на военно формирование 34 920, представители на структури от системата на отбраната, много млади хора и гости. 

    На церемонията кметът на община Хасково Станислав Дечев беше удостоен с грамота и плакет на Централно военно окръжие за оказано активно съдействие при популяризиране на военната професия и активно съдействие на Военно окръжие Хасково. Почетните отличия бяха връчени лично от началника на централно военно окръжие полковник Георги Георгиев. 

    Веднага след откриването на офиса документи да стане офицер в Българската армия подаде Нонка Гаджева. Тя беше приветствана и окуражена от лейтенант Радина Бодурова от ВВС, която вече успешно се реализира в трудния път на кадровия военен.

    Тържествен молебен и водосвет за успех на новия офис отслужи отец Никола от храма „Свети арх. Михаил и Гавраил“ в Хасково. 

      

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    В деня на Тракия откриха официално новия модерен парк в Хасково "10-ти Пехотен родопски полк"
    В деня на Тракия откриха официално новия модерен парк в Хасково "10-ти Пехотен родопски полк"

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Йо
      Йордан
      2 0
      13:59, 4 ное 2025
      Пълно е с в-р-ъ-з-к-а-р-и , не се заблуждавайте
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Станаха ясни шампионите на ученическите игри по футбол в Хасково
    Станаха ясни шампионите на ученическите игри по футбол в Хасково
    преди 48 минути
    Влезе в сила доживотната присъда на мексиканеца, убил хасковския ММА боец
    Влезе в сила доживотната присъда на мексиканеца, убил хасковския ММА боец
    преди 1 час
    Откриха 265 400 контрабандни цигари в тир с машини и механични устройства
    Откриха 265 400 контрабандни цигари в тир с машини и механични устройства
    преди 2 часа
    Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол
    Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол
    преди 4 часа
    Задържаха двама 18-годишни за кражби, влизали в магазин цял месец и задигали стока за близо 20 000 лева
    Задържаха двама 18-годишни за кражби, влизали в магазин цял месец и задигали стока за близо 20 000 лева
    преди 4 часа
    Облачно и дъждовно, ще вали и през следващата нощ
    Облачно и дъждовно, ще вали и през следващата нощ
    преди 5 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Защо са строени пирамидите?

    Случаен виц

    Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол
    Влезе в сила доживотната присъда на мексиканеца, убил хасковския ММА боец

    Ако можеш да направиш нещо - направи го сега. Не се знае дали ще можеш да го направиш по-късно. - Вантала

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Питомен заек с гъби в гювеч
    Питомен заек с гъби в гювеч

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини