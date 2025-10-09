От х:

Бизнесменът Стойчо Захариев ще бъде под домашен арест в хасковски хотел

    Бизнесменът Стойчо Захариев ще бъде под домашен арест в хасковски хотел „Бохеми“, който е собственост на семейството му. Това реши днес Районният съд в Свиленград, който уважи искането на прокуратурата за определяне на мярката за неотклонение.

    Захариев беше обявен за общодържавно издирване във връзка с разкритата на 9 юли 2025 г. незаконна фабрика за цигари в кравеферма край свиленградското село Момково и преди дни е бил арестуван след болничен престой в областния град. Ще му бъде поставена електронна гривна са проследяване. 

    За случая бяха задържани още четирима души, но те бяха освободени срещу парични гаранции. Николай Перчемлиев от Свиленград излезе срещу 50 000 лева, жена му Росица Перчемлиева и баща му Димитър Перчемлиев – срещу 6000 лева, а пловдивчанинът Христо Мотов срещу 40 000 лева.

    Росица и Димитър бяха арестувани на 9 юли, след установяване на голямо количество нелегални цигари в тир при Генерал Тошево и след откриване на нелегалната фабрика край Момково, укрита в кравеферма, като бяха открити 100 000 000 къса цигари. 

    Източник: Haskovo.NET

