Почина легендарният продуцент на "Бийтълс" Фил Спектър

Легендарният американски продуцент Фил Спектър почина днес на 81 години от естествена смърт, съобщи Франс прес.

Продуцент с иновативни методи, който стои зад успешни албуми като "Let It Be" на Бийтълс, Фил Спектър е излежавал присъда в калифорнийски затвор за убийството на актрисата Лара Кларксън през 2003 година, уточни АФП.

Спектър е бил диагностициран с Ковид-19 преди четири седмици и е бил прехвърлен от затворническата си килия, където е излежавал 19-годишна присъда, в болница, предаде Ройтерс.