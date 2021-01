Култовият сериал "Сексът и градът" се завръща с продължение по HBO

Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис, познати от култовата продукция "Сексът и градът", се завръщат за нов сериал, съобщи Ройтерс.

10-те епизода на "And Just Like That" ще бъде излъчени по HBO Max. Снимките ще започнат през пролетта. Героините им сега ще са с 20 години по-възрастни.

"Израснах с тези героини и нямам търпение да видя как се е развил животът им с характерната им честност, язвителност, хумор, на фона на любимия град", каза директорката за оригинално съдържание на HBO Max Сара Обри, обявявайки новия сериал.

Сара Джесика Паркър е съпродуцент заедно със Синтия Никсън, Кристин Дейвис и Майкъл Патрик Кинг. В социалните мрежи вече е пуснат трейлър за сериала.

Защо Ким Катрал, която играеше Саманта Джоунс, не участва в новата продукция, не се уточнява.

„Никога не сме били приятелки. Ние сме колеги и в някои отношения това е по-добрият вариант, защото тогава има ясна граница между професионалния и личния ви живот“, каза Катрал преди време в интервю за „Life Stories“.

Оригиналният сериал "Сексът и градът" е създаден от Дарън Стар по романа на Кандис Бушнел. Първият епизод е излъчен през 1998 г. Следват шест сезона. Заснети са и два пълнометражни филма, излезли на екран през 2008 г. и 2010 г., и една серия, предшестваща събитията, излъчена през 2013 г.