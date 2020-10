AC/DC с нов зареждащ албум (видео)

AC/DC се надяват, че Power Up ще повдигне духа на хората.

Хората се нуждаят от "малко свеж рокендрол в менюто си", казва Брайън Джонсън.

Първият сингъл от албума Shot In The Dark, който вече излезе абсолютно отговаря на това предназначение.

"Мисля, че навсякъде е лудост и всеки се опитва да се справи по свой собствен начин", казва Брайън Джонсън в интервю за radio.com. Албумът идва скоро "и най-страхотното е, че с музиката и с този нов албум ние се надяваме, че да повдигнем настроението на няколко души по света". Със свежи рокендроли, пояснява той.

"Power Up е идеалното заглавие и то е това, от което се нуждаем в момента", добавя Джонсън.

В интервюто, посветено на събирането на групата и записа на Power Up, той обяснява, че е малко вероятно да свирят на социално дистанцирани шоута и говори за бъдещи планове за турне.

Power Up ще излезе на 13 ноември и включва 12 парчета. Албумът ще се предлага в обичайните формати, включително на винил, включително жълта винилова версия, ексклузивно на уеб магазина на AC/DC, плюс луксозна кутия Power Up, която е украсена от бутон, който феновете могат да натиснат. Тогава и мигащото неоново лого на AC/DC светва, докато отварящите акорди на Shot In The Dark избухват от вградения високоговорител.