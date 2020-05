Кени Чесни оглави класацията на Bilboard за албуми (видео)

Кънтри певецът Кени Чесни оглави класацията на на "Билборд" за албуми с "Here and Now", съобщи сайтът на изданието.

Това е деветият албум на Кени Чесни, който оглавява класацията на "Билборд". По този показател той изравни постижението на Гарт Брукс за най-много кънтри алубми на първо място в историята й. Със същия брой албуми в класацията на Билборд са също Дрейк, Мадона, "Ролинг стоунс", Кание Уест.

"Here and Now" е първият кънтри албум, оглавил класацията Билборд 200 от почти шест месеца. Това не се беше случвало от края на ноември миналата година, когато първото място зае "What You See Is What You Get" на Люк Кумс.

Новият албум на Дрейк "Dark Lane Demo Tapes" остана на второ място.

На трето място в класацията на "Билборд" за албуми е Лил Зейби с "My Turn". Албумът му се изкачи нагоре, след като беше преиздаден с шест допълнителни песни. Следват Да Бейби с "Blame It On Baby" и Лил Узи Върт с "Eternal Atake". На шесто място е Уикенд с "After Hours".