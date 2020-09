Нашвил, Наградите на Академията за кънтри музика на САЩ (видео)

Кънтри групата "Олд доминиън" спечели наградите за песен на годината и група на годината на Академията за кънтри музика на САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Церемонията за наградите се излъчваше от празна зала в Нашвил, Тенеси, без публика и без аплодисменти.

Фронтменът на "Олд доминиън" Матю Рамзи каза, че празната зала и тишината го карат да мисли за приятелите и членовете на семейството, които е загубил.

"Мога да ги почувствам, всички тях", каза Рамзи от сцената на Гранд Оли Опри Хаус, когато получи наградата за песен на годината за "One Man Band'. "Те се гордеят и е голяма чест да получа тази награда в тяхно присъствие", добави той.

Люк Брайн, Ерик Чърч, Люк Кумс, Томас Рет и Кари Ъндърууд, които бяха номинирани за водещ шоумен на годината, пяха пред празни кресла и без аплодисменти в Гранд Оли Опри Хаус, в Раймън Одиториъм и Блубърд Кефей. Церемонията за наградите бе отложена през април заради пандемията от новия коронавирус и тонът на шоуто, излъчено по Си Би Ес, бе по-сериозен в сравнение с предходни години.

Водещият Кийт Ърбан отбеляза всички промени в шоуто и за страната през тази година и определи 2020 г. като "непредвидима и тревожна". След като спомена горските пожари по Западното крайбрежие и ураганите в южните щати, Ърбан каза, че страната се бори с две пандемии - от Ковид-19 и от социална несправедливост.

Шоуто бе представено като "нощ на сърцата и хитовете" с акцент върху тежкия удар на пандемията върху толкова много хора, включително от музикалната индустрията.

Миранда Ламбърт изпълни версия на своята песен номер 1 "Bluebird'' в Блубърд Кефей, облечена в синя риза с блестящ колан. Вокалът й изпълни пространството на малкия клуб на композиторите, тя бе заобиколена от празни маси, без публика.

Кари Ъндърууд пя в чест на певиците икони Патси Клайн, Реба Макинтайър, Мартина Бакбрайд, Лорета Лин, Доли Партън. Тя си подели наградата за шоумен на годината с Томас Рет - за пръв път в историята наградата се поделя между двама претенденти. Рет взе и приза за видео за "Remember You Young".

Тейлър Суифт се появи за пръв път от седем години в шоуто на наградите за кънтри музика и изпълни акустична версия на "Betty" от новия си албум "Folklore".

Кумс, който се превърна в една от музикалните сензации в САЩ, спечели наградата за албум на годината с "What You See Is What You Get.''

Блейк Шелтън спечели наградата за сингъл със своята "God's Country". Той не беше в Нашвил. Двамата с Гуен Стефани се включиха от зелена стая - виртуална реплика на "Блубърд" с дуетното си изпълнение "Happy Anywhere.''