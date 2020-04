Шедьоври от социалните мрежи, родени от коронавируса

Не, не са само от 1 април...

Гледам "Новините" и падам зад себе си !!!!!

Ако след тестовете в Парламента няма заразени , то нямало пречка работата им да продължи !?!?

Ами дайте всички да се изследваме и да започваме да работим МАМКА МУ !!!!!! И ние искаме !

Яжте, пийте и си носете новите... маски

Болничен за да гледаш дете - при извънредно положение трябва да е болно от коронавирус?

Непротивокороновирусокарантиноизолациохулствайте!

Комунизмът настъпи – всички ядат, никой не работи!

Знаех си, че КОВИД е комбинация от "Костов и Виденов"!

13-ти Март: - Две седмици карантина! Ужас! Ще полудеем!

27-ми Март: - Ееее... ама как само две седмици! Тъкмо се настроихме!

От щаба увериха, че пролетта наистина е дошла, но 14 дни ще е под карантина...

В бъдещето, в тестовете по история на света ще има подвеждащ въпрос:

- "През коя година се провеждат олимпийските игри Токио 2020?"

Преди чакахме петъка, сега чакаме да се върнем на работа...

Лелеееее... Ако се беше случило преди 15 години, затворен в къщи без Фейсбук, с Нокия 3310 - 50 sms и 100 минути...

Този път ние изненадахме снега: два дена преди да завали затворихме пътищата...

Сега се чудя, къде изчезнаха всичките ония реклами "Печелете по XX лева на месец само като си седите вкъщи?"

Само сега специална оферта за Банско... Плащаш една, получаваш четиринадесет нощувки…

Най-накрая да пиеш сам е социално приемливо.

Вече всички се научиха правилно да си мият ръцете. Темата на следващата пандемия ще са мигачите!

Кучетата са шокирани - всички хора са с намордници…

Още една седмица карантина, и маската ще ми стане малка!

Прибрахме се от супермаркета, свалихме маските и гледам... тая жена не е мойта!

Кренвиршите вече се правят само от месо, поради изчерпване на тоалетната хартия!

Лицето е криминално проявен, с две регистрации за посещаване на Южния парк и една за качване на Витоша.

Усещате ли как масово предпазваме белия дроб за сметка на черния.

Цял ден се разхождам с една кучешка каишка в парка и обяснявам на полицаите, че си търся кучето.

Ген. Мутафчийски трябва да излезе и да обясни, че вируса влиза през устата, а не през г*за…

Докъде я докарахме - да си бършем отвън бутилката уиски с ракия!

- Ген. Мутафчийски, може ли да се прави любов по време на карантина?

- Може, но по един.

- You'll never walk alone!

Ген.Мутафчийски: You will not!

- Ген. Мутафчийски, ще има ли тази година абитуриентски бал?

Да, разбира се. Бал с маски!!!

Още не можем да решим къде да прекараме следващата ваканция: в хола, или в спалнята?!

В БАН упорито работели над ваксина за Ковид-19, но непрекъснато се получавало ракия.

Счетоводител: - Не ми излиза баланса!

Генерал Мутафчийски: - Правилно! Не трябва да излиза!

Лежа и си мисля, че трябва да стана, за да отида да си легна...