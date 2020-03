Най-обичаната научна поредица "КОСМОС" се завръща по National Geographic на 29 март

Продукцията на National Geographic „КОСМОС: ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“ представя едно триумфално пътешествие из миналото и настоящето на човечеството и чертае изпълнена с надежда картина на нашето бъдеще.

Създаден от екипа на Ан Друян, Сет Макфарлън, Бранън Брага и Джейсън Кларк и с водещ световноизвестния астрофизик Нийл Деграс Тайсън, „КОСМОС: ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“ е вълнуваща одисея, която окрилява зрителя с възхитителното могъщество на научната перспектива.

Преди много десетилетия младият Карл Сейгън седял на килима вкъщи и си мечтаел. Представял нещо твърде необичайно за момче на неговата възраст – една картина, изпълнена с момчешки мечти за космическа ера и междузвездни пътешествия. Световноизвестният визионер Сейгън изживява тези мечти и ги споделя със света в предаването „Космос: лично пътуване“ (Cosmos: A Personal Voyage), запалвайки искрата на най-обичаната научна поредица в телевизионната история. Сега, 40 години след първото му представяне пред световната аудитория, това епично пътешествие достига нови приключенски висини с дългоочаквания си трети сезон „КОСМОС: ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“.

„КОСМОС: ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“ ще се излъчва премиерно от 29.03. в 22 часа по National Geographic. Той е създаден под вещото ръководство на сътрудничката на Сейгън Ан Друян и смело поема щафетата, превръщайки този сезон в най-амбициозния до момента. В безкрайното търсене на познание, най-новият сезон на „КОСМОС“ отново се осланя на своя знаков, основаващ се на факти сюжет, като с лекота запознава зрителя със сложни научни понятия. Предизвикващите размишления приключения ознаменуват възможностите пред човечеството в нашата Вселена. Сезонът включва пътуване във времето до отминали епохи и представя непризнати научни герои, жертвали всичко в търсене на научни прозрения. Той пренася зрителя на едно скрито място, където е възможно да се е зародил животът на Земята, в някои от изгубените светове на нашите предци и във възможните светове на нашите далечни потомци.

Друян е отличена с награди „Еми“ и „Пийбоди“ като сценарист и продуцент на втори сезон, „КОСМОС: ПЪТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВОТО“, реализиран съвместно с Бранън Брага („Орвил“, „Стар Трек“). Друян и Брага отново обединяват усилия за създаването на „КОСМОС: ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“, като споделят задълженията на сценаристи и режисьори. Към тях се присъединяват и партньорите им изпълнителни продуценти от втори сезон, Сет Макфарлън („Орвил“, „Семейният тип“), Джейсън Кларк („Орвил“, „Дългият път към дома“), копродуцентът Кара Валоу („Семейният тип“, „Американски татко“) и продуцентът Джоу Микучи („Денят на патриота“, „Приятелю, Тед 2“). Световноизвестният астрофизик Нийл Деграс Тайсън от Американския природонаучен музей, водещ на четирикратно номинираната за наградата „Еми“ поредица „Да поговорим за звездите“ и автор на бестселърите „Да паднеш в черна дупка“ (Death by Black Hole) и „Писма от един астрофизик“ (Letters From an Astrophysicist), се завръща в ролята на водещ и изпълнителен научен редактор.

„КОСМОС“ е много повече от едно драматично кинематографично пътешествие. Надяваме се да пробуди възможно най-широка световна аудитория за съкровените търсения, които съставляват сърцевината на науката. Ще се срещнете с нови герои, които са били готови да жертват живота си, пред това да изрекат лъжа или да застрашат бъдещето.“ - разказва Друян. - „КОСМОС: ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“ е една визия за бъдещето, която все още бихме могли да постигнем, ако притежаваме мъдростта и волята да действаме според онова, което ни казват учените.“

„КОСМОС: ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“ продължава вечното търсене на отговори за самите нас из Вселената“ - казва Тайсън. - „Поредицата изследва преплитащите се нишки на пъстрия гоблен, който представлява животът на Земята, и ни призовава да запомним тази истина, докато заедно градим бъдещето на цивилизацията.“

„Значимостта на влагането на време и средства в научни начинания от страна на нашия вид, е неизразима. С оглед на стремежа ни към едно по-дълбоко познание за Вселената около нас, за мен е чест да дам своя малък принос в извисяването на тази страст като част от продуцентския екип на „КОСМОС“ - казва изпълнителният продуцент Макфарлън, който също така озвучава президента Труман в поредицата.

Това е и най-амбициозният сезон от популярната поредица, с 13 епизода, заснети на 19 локации в 11 страни, и включващ над хиляда талантливи личности от всякакви сфери, включително и дублиращи актьори, за да пренесе зрителите до далечни звезди и непознати предели.

Творческият екип от изтъкнати творци включва номинирания за наградата „Еми“ Карл В. Линденлауб („Денят на независимостта“, „Старгейт“), носителката на „Оскар“ и номинирана за наградата „Еми“ дизайнер на костюми Рут Е. Картър („Черната пантера“, „Корени“), носителя на наградата „Еми“ и номиниран за „Оскар“ композитор Алън Силвестри („Отмъстителите“, „Форест Гъмп“, „Контакт“), отговорника по визуални ефекти Джеф Оукън („Сблъсъкът на титаните“, „Кървав диамант“), и анимационните директори Лукас Грей („Семейство Симпсън“, „Семейният тип“), номинирания за наградата „Еми“ Брент Уудс („Американски татко“, „Семейният тип“) и номинирания за „Оскар“ Дюк Джонсън („Аномализа“, „Mary Shelley’s Frankenhole“).

Сред множеството актьори, чиито гласове ще чуем в този сезон, са номинираният за наградите „Еми“ и „Златен глобус“ актьор сър Патрик Стюарт („Стар Трек“, „Х-Мен“) като астронома с немско-британско потекло Уилям Хершел, номинираният за „Оскар“ Виго Мортенсен („Зелената книга“, „Властелинът на пръстените“) като съветския ботаник и генетик Николай Вавилов, и Джъд Хърш („Красив ум“, „Денят на независимостта“) като Робърт Опенхаймер, прочут като „Бащата на атомната бомба“. Саша Сейгън, дъщеря на Друян и Сейгън, се появява в ролята на майката на Сейгън – Рейчъл Грубер Сейгън.

„КОСМОС: ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“ ще се излъчва всяка неделя в рамките на 13 седмици, от 29.03. в 22 часа. Предаването ще се излъчва в САЩ и в 172 страни, на 43 езика по цял свят. Предишният сезон е гледан от над 135 милиона души по целия свят.

„КОСМОС: ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“ се продуцира за National Geographic и FOX от Cosmos Studios, компанията, съоснована от Ан Друян през 2000 г., и Fuzzy Door на Сет Макфарлън. Друян и Брага са сценаристи и режисьори на поредицата. Друян, Макфарлън, Брага и Кларк са изпълнителни продуценти. Кара Валоу („Семейният тип”, „Американски татко”) е копродуцент, а Джоузеф Микучи („Денят на патриота“, „Приятелю, Тед 2“) е продуцент. За National Geographic изпълнителен продуцент е Кевин Мос, а Джеф Даниълс е изпълнителен вицепрезидент на глобалните нескриптирани програми.