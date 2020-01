Баба на барабаните: "Down With The Sickness” на Disturbed

Когато Доротея Тейлър влиза в студиото, директно и показват къде са пианистите и цигуларите.

Отива на прослушване с барабаните си и и посочват къде е органът.

Доротея е видяла всичко - от предположенията, че свири на "по-тихи" инструменти, до това да не бъде взета на сериозно преди прослушване. Има богат опит с хората, които съдят за книгата по корицата.

Доротея Тейлър е свирила на барабани през целия си дълъг живот и не смята да спира.

В края на видеото тя казва, че не винаги можете да прецените точно барабаниста - или който и да е, по външността му. Но преди да стигне до тези думи, Доротея свири на барабаните "Down With The Sickness” на Disturbed!

Барабанистите могат да са във всякакви форми, размери, възрасти и етноси. "Независимо колко сте добри, на колкото и години да сте, все още сте част от семейството на барабанистите", казва