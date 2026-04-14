Засякоха фалшива банкнота от 50 евро

Неистинска банкнота от 50 евро е засечена в Симеоновград, съобщават от МВР. В петък, около 17 часа сигнал подала продавачка в хранителен магазин.

Тя съобщила, че мъж е напазарувал за 4 евро и тя му върнала рестото. Едва след това направила проверка за истинността на банкнотата и установила, че е фалшива.

Полицейските служители са установили собственикът на банкнотата и са извършили претърсване в дома му. Други неистински парични знаци не са открити, а той е споделил, че не знае как са попаднали в него въпросните 50 евро.